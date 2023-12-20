اتفاقية لإنشاء مبان في كلية عجلون بقيمة 5ر6 مليون دينار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 20 كانون الأول(بترا)- وقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني اليوم الأربعاء، اتفاقية إحالة عطاء انشاء مبنيي السياحة والصالة الرياضية والخدمات في كلية عجلون الجامعية، مع ائتلاف شركتي إسماعيل الهرش وشركاه، والأردنية للتكنولوجيا الهندسية، بقيمة تبلغ نحو 5ر6 مليون دينار.
كما وقع العجلوني اتفاقية الإشراف الهندسي على تنفيذ المشاريع "مبنى السياحة والصالة الرياضية"، مع مكتب التصميم البيئي للاستشارات الهندسية وبقيمة 285 ألف دينار .
وبين العجلوني أن توقيع الاتفاقية، يأتي في اطار خطة الجامعة الشاملة لتعزيز وتحديث المباني، وبما يتواءم مع رؤيتها ورسالتها بالتركيز على البرامج والتخصصات التي تطرحها وخاصة البرامج التطبيقية والتقنية، وزيادة أعداد الطلبة نتيجه التوجه نحو دراسة تخصصات التعليم التقني التي تنفرد الجامعة بتدريسها، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة من خلال توفير بيئة آمنه ونموذجية لهم.
وأشار عميد كلية عجلون الجامعية الدكتور وائل الربضي، إلى أن الاتفاقية تعد من المشاريع الحيوية التي تسهم في نمو الكلية.
--(بترا)
أع/ ف م/ف ق
20/12/2023 17:10:06
MENAFN20122023000117011021ID1107635222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.