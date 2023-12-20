اتفاقية لإنشاء مبان في كلية عجلون بقيمة 5ر6 مليون دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 20 كانون الأول(بترا)- وقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني اليوم الأربعاء، اتفاقية إحالة عطاء انشاء مبنيي السياحة والصالة الرياضية والخدمات في كلية عجلون الجامعية، مع ائتلاف شركتي إسماعيل الهرش وشركاه، والأردنية للتكنولوجيا الهندسية، بقيمة تبلغ نحو 5ر6 مليون دينار.

كما وقع العجلوني اتفاقية الإشراف الهندسي على تنفيذ المشاريع "مبنى السياحة والصالة الرياضية"، مع مكتب التصميم البيئي للاستشارات الهندسية وبقيمة 285 ألف دينار .

وبين العجلوني أن توقيع الاتفاقية، يأتي في اطار خطة الجامعة الشاملة لتعزيز وتحديث المباني، وبما يتواءم مع رؤيتها ورسالتها بالتركيز على البرامج والتخصصات التي تطرحها وخاصة البرامج التطبيقية والتقنية، وزيادة أعداد الطلبة نتيجه التوجه نحو دراسة تخصصات التعليم التقني التي تنفرد الجامعة بتدريسها، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة من خلال توفير بيئة آمنه ونموذجية لهم.

وأشار عميد كلية عجلون الجامعية الدكتور وائل الربضي، إلى أن الاتفاقية تعد من المشاريع الحيوية التي تسهم في نمو الكلية.

--(بترا)

أع/ ف م/ف ق

20/12/2023 17:10:06