متابعة مشروع مقاومة المضادات الحيوية تعقد اجتماعها الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- عقدت لجنة تقييم ومتابعة تنفيذ أنشطة مشروع مقاومة مضادات الميكروبات التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول.
وأكّد رئيس المركز، الدكتور عادل البلبيسي، الذي ترأس الاجتماع، بحضور ممثلي وزارات الصحة، والبيئة، والمياه والري، ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية، أهمية دور المركز بالإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وتنسيق مبادرات رصدها وربطها بالمبادرات العالمية، وفق بيان صادر عن المركز اليوم.
وبيّن البلبيسي، أهمية تفعيل دور اللجنة وعملها في وضع إطار واضح ومدروس لعملها وللأنشطة والخطوات المستقبلية لها بما بخدم الخطة الوطنية الجديدة لعام 2023-2025.
بدورها، قالت مديرة مديرية الوقاية من الأمراض في المركز، الدكتورة آلاء بن طريف، إن هدف اللجنة هو متابعة وتقييم تنفيذ أنشطة مشروع مقاومة مضادات الميكروبات بطريقة فعّالة، ومتابعة المعوقات والتحديات والتواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الفرق التنفيذية والمشرفة على الأنشطة المختلفة.
من جانبها، ناقشت ممثلة مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية في وزارة الصحة، الدكتورة آيات بنات، أهم أنشطة المديرية، ومن ضمنها مراجعة وتعديل الأنشطة القائمة لضبط صرف المضادات دون وصفة طبية، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتشريعات، وفرض العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى النظر في تطبيق التغطية الصحية الشاملة لتسهيل أخذ الاستشارة الطبية لمعالجة الأمراض المعدية.
وأوضح ممثل مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور محمد القعدان، أن المديرية تقوم بأنشطة متعددة تحت إطار محور التوعية، كتنفيذ برامج الاتصال لرفع الوعي والتغيير السلوكي والاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف برامج المشاركة المجتمعية للتوعية وتعزيز الالتزام السياسي حول مقاومة مضادات الميكروبات.
--(بترا)
وز/ن ح/ف ق
20/12/2023 16:58:09
MENAFN20122023000117011021ID1107635221
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