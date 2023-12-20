متابعة مشروع مقاومة المضادات الحيوية تعقد اجتماعها الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- عقدت لجنة تقييم ومتابعة تنفيذ أنشطة مشروع مقاومة مضادات الميكروبات التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول.

وأكّد رئيس المركز، الدكتور عادل البلبيسي، الذي ترأس الاجتماع، بحضور ممثلي وزارات الصحة، والبيئة، والمياه والري، ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية، أهمية دور المركز بالإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وتنسيق مبادرات رصدها وربطها بالمبادرات العالمية، وفق بيان صادر عن المركز اليوم.

وبيّن البلبيسي، أهمية تفعيل دور اللجنة وعملها في وضع إطار واضح ومدروس لعملها وللأنشطة والخطوات المستقبلية لها بما بخدم الخطة الوطنية الجديدة لعام 2023-2025.

بدورها، قالت مديرة مديرية الوقاية من الأمراض في المركز، الدكتورة آلاء بن طريف، إن هدف اللجنة هو متابعة وتقييم تنفيذ أنشطة مشروع مقاومة مضادات الميكروبات بطريقة فعّالة، ومتابعة المعوقات والتحديات والتواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الفرق التنفيذية والمشرفة على الأنشطة المختلفة.

من جانبها، ناقشت ممثلة مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية في وزارة الصحة، الدكتورة آيات بنات، أهم أنشطة المديرية، ومن ضمنها مراجعة وتعديل الأنشطة القائمة لضبط صرف المضادات دون وصفة طبية، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتشريعات، وفرض العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى النظر في تطبيق التغطية الصحية الشاملة لتسهيل أخذ الاستشارة الطبية لمعالجة الأمراض المعدية.

وأوضح ممثل مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الدكتور محمد القعدان، أن المديرية تقوم بأنشطة متعددة تحت إطار محور التوعية، كتنفيذ برامج الاتصال لرفع الوعي والتغيير السلوكي والاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف برامج المشاركة المجتمعية للتوعية وتعزيز الالتزام السياسي حول مقاومة مضادات الميكروبات.

--(بترا)

وز/ن ح/ف ق

20/12/2023 16:58:09