وزيرة الثقافة: الأردن ينعم بجو التسامح بفضل قيادته الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الأردن كان وما يزال الأرض التي تلاقت فيها الحضارات المختلفة وتعايشت في رحابها العقائد والديانات السماوية في جو من التسامح والعدالة التي أشاعتها فوق ثراه القيادة الهاشمية بترسيخ قيم الاحترام المتبادل والمساواة وروح المودة والإخوة على الأرض الأردنية.

جاء ذلك خلال محاضرة القتها بعنوان "المبادرات العربية الإسلامية في التواصل مع الآخر رسالة عمان أنموذجا"، ومشاركتها بالدورة (11) للجنة التراث التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واختتمت أعمالها أمس في المغرب.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أضافت النجار أن الأردن بقي مخلصا بإيجابية وفاعلية، منحازا لقضايا أمته العربية والإسلامية، وحمل جلالة الملك عبدالله الثاني شرف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكدت النجار خلال اجتماعات الدورة التي حضرها المدير العام لمنظمة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، وسفراء الدول الإسلامية وممثلي لجنة التراث الإسلامي وعدد من المثقفين، أن الأردن قيادة وشعبا منطلقا من قيمه وثوابته العربية والإسلامية والإنسانية ومنحازا للقضايا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين، وفي هذه الأوقات فقد عبر الأردن عن موقفه الداعم لأهل غزة، لوقف العدوان واتخاذ موقف لوقف قتل المدنيين وحمايتهم وإشعارهم بالاطمئنان، وأن موقف الأردن واضح لن يتخلى عن ثوابته الوطنية.

وقالت إن الأردن ومنذ تأسيسه تبنى نهجا يحرص على إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام، بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة التي تحملها قيادته الهاشمية بشرعيتها الدينية، مبينة أن هذا النهج تأسس على 3 أركان راسخة ومتينة لا تناقض بينها وهي؛ قيم العروبة، والإسلام، ومبادئ الإنسانية، وتجلت في نص الدستور وخطاب الدولة وخياراتها ومواقفها.

ولفتت إلى مبادرة جلالة الملك في صدور رسالة عمان عام 2004، مبينة أنها تمثل عنوان أخوة إنساني، وتستوعب النشاط الإنساني كله، وتكرم الإنسان، وتقبل الآخر، وتحمل مضامين أكدت من خلالها أن الإسلام بشر بمبادئ وقيم سامية تحقق خير الإنسانية التي تقوم على وحدة الجنس البشري، كالسلام، والعدل، وتحقيق الأمن الشامل والتكافل الاجتماعي، وحسن الجوار، والحفاظ على الأموال والممتلكات، والوفاء بالعهود، والمساواة في الحقوق والواجبات لكل الناس.

وقالت إن جلالة الملك، دعا في رسالة عمان إلى إطلاق حوار بين الديانات السماوية يقوم على الاحترام المتبادل وبما يمكن الجميع من الاتفاق على الطبيعة الإنسانية المشتركة والحاجة إلى السلام وترسيخ القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والإخاء والتسامح والمساواة وقبول الآخر والعيش المشترك ونبذ الكراهية والعنف، مشيرة إلى أن رسالة عمان تمت ترجمتها إلى العديد من اللغات العالمية.

وعرجت النجار على عدد من المبادرات التي تعزز التواصل، ومنها: "أسبوع الوئام بين الأديان"، ومبادرة (كلمة سواء)، "حب الله وحب الجار"، التي تشكل قاسما مشتركا ومنصة للحوار والتفاهم بين اتباع الدين الإسلامي والدين المسيحي، إرتكزت عليها الصيغة النهائية لوثيقة كلمة سواء، التي أعلنت في عمان، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

ولفتت إلى أنه بتبني المبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس حجم التقدير الذي يحظى به جلالة الملك لدى مراكز صنع القرار العالمي ودوره المؤثر في مجمل القضايا العربية والعالمية وتأكيداته المتواصلة على أهمية إيجاد حلول ناجعة لها لإحلال السلام في العالم.

ولخصت النجار مرتكزات الدولة الثقافية التي استندت عليها الاستراتيجية الوطنية في الاستمرارية السياسية والثقافية، والاعتدال السياسي، منهج الإصلاح، الوسطية الإسلامية/ التسامح، الحداثة والتحديث، المبادئ والوضوح الأخلاقي والتوازن السياسي والاجتماعي.

وختمت وزيرة الثقافة محاضرتها الى أن الثقافة بوصفها تثاقفا، لا يمكن فصلها عن منظومة القيم الأخلاقية وفلسفتها بتحقيق الخير والاستقرار والعدالة والاعتدال والتشاركية وتحسين نوعية الحياة، التي تتفق مع رسالة عمان ومبادرة( كلمة سواء وأسبوع الوئام بين الأديان ومهرجان التنوع الثقافي)، والتي تأسست عليها الدولة الأردنية واستمرت عليها رغم كل التحديات.

--(بترا)

م ت/م ف/ف ق

20/12/2023 16:51:08