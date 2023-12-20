وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يقرون مواصلة الدعم لأهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 20 كانون الأول (بترا)- أقر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مواصلة الدعم لأهالي قطاع غزة، لحين استقرار الأوضاع، وبدء عملية تدارك الآثار الاجتماعية والإنسانية الصعبة، ودعم الدول التي تواجه صراعات وتحديات.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التى عقدت اليوم برئاسة مصر.
وصرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بان الوزراء اقروا أيضا عددا من القرارات الهامة، فيما يتعلق بالإعداد للقمة العربية المقبلة، في دورتها (33) في مملكة البحرين، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
واشادت ابو غزالة في هذا المجال بحرص العديد من الدول العربية، على تقديم الدعم الإغاثي والاجتماعي والإنساني والصحي، وحرصهم على المتابعة.
--(بترا)
ن ا/ف ق
20/12/2023 16:45:46
MENAFN20122023000117011021ID1107635214
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