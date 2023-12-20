وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يقرون مواصلة الدعم لأهالي غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 20 كانون الأول (بترا)- أقر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب مواصلة الدعم لأهالي قطاع غزة، لحين استقرار الأوضاع، وبدء عملية تدارك الآثار الاجتماعية والإنسانية الصعبة، ودعم الدول التي تواجه صراعات وتحديات.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التى عقدت اليوم برئاسة مصر.

وصرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بان الوزراء اقروا أيضا عددا من القرارات الهامة، فيما يتعلق بالإعداد للقمة العربية المقبلة، في دورتها (33) في مملكة البحرين، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

واشادت ابو غزالة في هذا المجال بحرص العديد من الدول العربية، على تقديم الدعم الإغاثي والاجتماعي والإنساني والصحي، وحرصهم على المتابعة.

--(بترا)

ن ا/ف ق

20/12/2023 16:45:46