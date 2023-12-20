ندوة باليرموك تُعاين واقع الرياضة الفلسطينية تحت الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 20 كانون الأول (بترا)-نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك بالتعاون مع رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية لفرع الشمال، اليوم الأربعاء ،ندوة " الرياضة الفلسطينية تحت الاحتلال – الواقع والطموح" .
وشارك، في الندوة التي أدارتها نائب عميد كلية الإعلام الدكتورة ناهدة مخادمة ، اللاعب الوطني السابق الإعلامي مهند محادين، والصحفي الرياضي مفيد حسونة، والأمين العام الأسبق للجنة الأولمبية الفلسطينية الدكتور مازن الخطيب، إضافة إلى مدرب المنتخب الفلسطيني الأولمبي الكابتن إيهاب أبو الجزر عبر تطبيق الزوم.
وقال عميد الكلية الدكتور محمد الذيابات ، إن الندوة جاءت لتسليط الضوء على واقع الرياضة الفلسطينية في ظل الاحتلال ، مشيرا الى أن الرياضة بالنسبة للشعب الفلسطيني كانت وما زالت إحدى أذرع المقاومة الشعبية التي سعى الاحتلال لعرقلتها وطمس معالمها، وباتت جزءا من صراع البقاء الفلسطيني ووجوده.
واستذكر ذيابات أسماء الرياضيين الفلسطينيين الذين استشهدوا وطالتهم يد الغدر الإسرائيلية مثل لاعب ومدرب كرة القدم عاهد زقوت، ولاعب الكاراتيه الراحل يوسف قدومي، وغيرهم من اللاعبين.
من جانبه، أوضح محادين ، أن الرياضة الفلسطينية فقدت أكثر من 85 لاعبا من مختلف الألعاب بسبب القصف العشوائي، مشيرا إلى أن الرياضة الفلسطينية تعتبر نوع من النضال الفلسطيني، و "قوة ناعمة" تستخدمها الدول لرسم سياسات الدول الخارجية.
من جهته، قال حسونة إنه من الصعب جمع لاعبي المنتخبات الفلسطينية في مكان واحد، مشيرًا إلى أن عام 2008 كان بداية نهضة الرياضة الفلسطينية بشكل أفضل عما كانت عليه سابقًا.
وفي السياق ذاته، قال الخطيب إنه استشهد خلال الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية 104 أشخاص من الحركة الرياضية ، كما دُمرت العديد من المنشآت الرياضية وأهمها ملعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة رفح .
بدوره، عرض أبو الجزر لمعاناة الرياضيين الكبيرة من إجراءات الاحتلال، وأن 90 بالمئة من المعسكرات الرياضية تُقام في الأردن الذي هو حاضن للرياضة الفلسطينية، لافتًا إلى تحول ملعب رفح إلى مستشفى بسبب قصف غالبية المستشفيات في قطاع غزة .
وخلال الندوة عُرض فيديو من إنتاج طالب كلية الإعلام قتيبة بني حمد، يعبر عن واقع الرياضة الفلسطينية، ولجوء الأطفال للرياضة للهروب من واقع الحرب المؤلم.
-- (بترا)
أ غ /ف م
20/12/2023 16:39:31
MENAFN20122023000117011021ID1107635212
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