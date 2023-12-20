ندوة باليرموك تُعاين واقع الرياضة الفلسطينية تحت الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 20 كانون الأول (بترا)-نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك بالتعاون مع رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية لفرع الشمال، اليوم الأربعاء ،ندوة " الرياضة الفلسطينية تحت الاحتلال – الواقع والطموح" .

وشارك، في الندوة التي أدارتها نائب عميد كلية الإعلام الدكتورة ناهدة مخادمة ، اللاعب الوطني السابق الإعلامي مهند محادين، والصحفي الرياضي مفيد حسونة، والأمين العام الأسبق للجنة الأولمبية الفلسطينية الدكتور مازن الخطيب، إضافة إلى مدرب المنتخب الفلسطيني الأولمبي الكابتن إيهاب أبو الجزر عبر تطبيق الزوم.

وقال عميد الكلية الدكتور محمد الذيابات ، إن الندوة جاءت لتسليط الضوء على واقع الرياضة الفلسطينية في ظل الاحتلال ، مشيرا الى أن الرياضة بالنسبة للشعب الفلسطيني كانت وما زالت إحدى أذرع المقاومة الشعبية التي سعى الاحتلال لعرقلتها وطمس معالمها، وباتت جزءا من صراع البقاء الفلسطيني ووجوده.

واستذكر ذيابات أسماء الرياضيين الفلسطينيين الذين استشهدوا وطالتهم يد الغدر الإسرائيلية مثل لاعب ومدرب كرة القدم عاهد زقوت، ولاعب الكاراتيه الراحل يوسف قدومي، وغيرهم من اللاعبين.

من جانبه، أوضح محادين ، أن الرياضة الفلسطينية فقدت أكثر من 85 لاعبا من مختلف الألعاب بسبب القصف العشوائي، مشيرا إلى أن الرياضة الفلسطينية تعتبر نوع من النضال الفلسطيني، و "قوة ناعمة" تستخدمها الدول لرسم سياسات الدول الخارجية.

من جهته، قال حسونة إنه من الصعب جمع لاعبي المنتخبات الفلسطينية في مكان واحد، مشيرًا إلى أن عام 2008 كان بداية نهضة الرياضة الفلسطينية بشكل أفضل عما كانت عليه سابقًا.

وفي السياق ذاته، قال الخطيب إنه استشهد خلال الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية 104 أشخاص من الحركة الرياضية ، كما دُمرت العديد من المنشآت الرياضية وأهمها ملعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة رفح .

بدوره، عرض أبو الجزر لمعاناة الرياضيين الكبيرة من إجراءات الاحتلال، وأن 90 بالمئة من المعسكرات الرياضية تُقام في الأردن الذي هو حاضن للرياضة الفلسطينية، لافتًا إلى تحول ملعب رفح إلى مستشفى بسبب قصف غالبية المستشفيات في قطاع غزة .

وخلال الندوة عُرض فيديو من إنتاج طالب كلية الإعلام قتيبة بني حمد، يعبر عن واقع الرياضة الفلسطينية، ولجوء الأطفال للرياضة للهروب من واقع الحرب المؤلم.

-- (بترا)

أ غ /ف م

20/12/2023 16:39:31