جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تستضيف المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- استضافت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، مدير المنطقة البحثية لـCMS، مستشار المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في الشرق الاوسط وافريقيا CERN، مارتن غاستال، في محاضرة تفاعلية استعرض خلالها طبيعة عمل المنظمة، وبرامجها الصيفية، وفرص العمل والتعاون البحثي في الهندسة النووية، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الفيزيائية، والهندسة الميكانيكية.
وجرى خلال المحاضرة مناقشة الابحاث التي تقوم بها المنظمة وفرص التدريب والعمل فيها، حيث تعد منظمة CERN أضخم مؤسسة بحثية في العالم لابحاث فيزياء الجسيمات، والتي أسست عام 1952 في سويسرا ويبلغ عدد أعضائها 23 دولة، وتقوم بتوفير مسرعات الجسيمات وغيرها من البنى التحتية اللازمة لبحوث فيزياء الجسيمات وطبيعة المادة.
وعلى هامش المحاضرة، التقت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، غاستال، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتطوير فرص التدريب والبحوث المشتركة.
يشار إلى أن الطالبة أمل سيف، طالبة الدكتوراه في برنامج علم الحاسوب في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كانت قد حصلت على منحة ممولة من مؤسسة مشاركة المعرفة (Sharing Knowledge Foundation)، قضت بموجبها سنة كاملة في مختبرات المنظمة.
--(بترا)
أ ر/رق
20/12/2023 16:37:17
MENAFN20122023000117011021ID1107635211
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.