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جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تستضيف المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية

12/20/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- استضافت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، مدير المنطقة البحثية لـCMS، مستشار المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في الشرق الاوسط وافريقيا CERN، مارتن غاستال، في محاضرة تفاعلية استعرض خلالها طبيعة عمل المنظمة، وبرامجها الصيفية، وفرص العمل والتعاون البحثي في الهندسة النووية، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الفيزيائية، والهندسة الميكانيكية.
وجرى خلال المحاضرة مناقشة الابحاث التي تقوم بها المنظمة وفرص التدريب والعمل فيها، حيث تعد منظمة CERN أضخم مؤسسة بحثية في العالم لابحاث فيزياء الجسيمات، والتي أسست عام 1952 في سويسرا ويبلغ عدد أعضائها 23 دولة، وتقوم بتوفير مسرعات الجسيمات وغيرها من البنى التحتية اللازمة لبحوث فيزياء الجسيمات وطبيعة المادة.
وعلى هامش المحاضرة، التقت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، غاستال، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتطوير فرص التدريب والبحوث المشتركة.
يشار إلى أن الطالبة أمل سيف، طالبة الدكتوراه في برنامج علم الحاسوب في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كانت قد حصلت على منحة ممولة من مؤسسة مشاركة المعرفة (Sharing Knowledge Foundation)، قضت بموجبها سنة كاملة في مختبرات المنظمة.
--(بترا)
أ ر/رق
20/12/2023 16:37:17

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