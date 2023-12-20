ندوة حول الموقف الأردني تجاه العدوان على غزة في آل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق20 كانون الأول (بترا )- نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، اليوم الأربعاء في جامعة آل البيت، ندوة حول دور الموقف الرسمي الأردني والأحزاب والشباب تجاه العدوان على غزة .

وأعرب العين الدكتور بسام حدادين، عن اعتزازه بالموقف الرسمي الأردني تجاه الحرب على غزة، ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية، و إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة.

وبين أن اتفاقية وادي عربة تتضمن مواد منها التي تمنع التهجير القسري للفلسطينيين، لافتا إلى أن المعاهدة تعترف بوجود الحدود بين الأردن وإسرائيل.

واستعرض الأمين العام للحزب سلمان نقرش، الموقف الشعبي والحزبي وأثره على السياسة الخارجية الأردنية، مشيراً إلى أن النظام السياسي الأردني يمتاز بسماع نبض الشارع من خلال تشكيل لجنة ملكية للإصلاح السياسي.

وأكد رفض الاردن القاطع للهجرة القسرية للفلسطينين باتجاه الأردن، وأن الاردن عاش التجربة سابقاً، وهو مدرك لخطورة التهجير .

وتحدث الطالب إيهاب عبابنة، حول دور الشباب ومشاركتهم بالتأثير على السياسة الخارجية، وتطلعهم إلى أردن شامخ بجهود شبابه، وصامداً في ظل كل الظروف الصعبة .

--(بترا)

ه ق/ ف م

20/12/2023 16:36:42