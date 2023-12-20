ندوة حول الموقف الأردني تجاه العدوان على غزة في آل البيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق20 كانون الأول (بترا )- نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، اليوم الأربعاء في جامعة آل البيت، ندوة حول دور الموقف الرسمي الأردني والأحزاب والشباب تجاه العدوان على غزة .
وأعرب العين الدكتور بسام حدادين، عن اعتزازه بالموقف الرسمي الأردني تجاه الحرب على غزة، ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية، و إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة.
وبين أن اتفاقية وادي عربة تتضمن مواد منها التي تمنع التهجير القسري للفلسطينيين، لافتا إلى أن المعاهدة تعترف بوجود الحدود بين الأردن وإسرائيل.
واستعرض الأمين العام للحزب سلمان نقرش، الموقف الشعبي والحزبي وأثره على السياسة الخارجية الأردنية، مشيراً إلى أن النظام السياسي الأردني يمتاز بسماع نبض الشارع من خلال تشكيل لجنة ملكية للإصلاح السياسي.
وأكد رفض الاردن القاطع للهجرة القسرية للفلسطينين باتجاه الأردن، وأن الاردن عاش التجربة سابقاً، وهو مدرك لخطورة التهجير .
وتحدث الطالب إيهاب عبابنة، حول دور الشباب ومشاركتهم بالتأثير على السياسة الخارجية، وتطلعهم إلى أردن شامخ بجهود شبابه، وصامداً في ظل كل الظروف الصعبة .
--(بترا)
ه ق/ ف م
20/12/2023 16:36:42
MENAFN20122023000117011021ID1107635207
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