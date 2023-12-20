ندوة حول أدب الطفل ومستواه الفني في الكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 20 كانون الأول (بترا)- نظمت مديرية ثقافة الكرك بالتعاون مع منتدى جماعة درب الحضارات وكلية آداب جامعة مؤتة اليوم الأربعاء ندوة حول أدب الطفل في الأردن.
وقال مدرس اللغة العربية بمؤتة الدكتور جزاء المصاروة خلال إدارته الندوة بحضور عميد الكلية الدكتور، ماهر مبيضين أن العربية هي أقدر اللغات على التفكير، وكل من يتقنها ويتقن غيرها من اللغات يعترف بأنها تعطي المتكلم مساحة أوسع في التعبير.
وفيما يتعلق بالطفل باعتباره محور الندوة فقد ذكر المصاروة بأنه نواة المجتمع وعليه فإن صناعة عقله مهمة تقع على عاتق الأدباء والكتاب؛ لتبقى اللغة العربية وعلى امتداد الزمن رمزًا للهوية ومصدرًا للفخر .
واشار الأديب والكاتب نايف النوايسة الى اعماله الأدبية منها على سبيل المثال لا الحصر (أبو المكارم) التي تتكون من عدد من قصص للأطفال.
وثمنت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة التعاون بين مديرية الثقافة وجامعة مؤتة ومنتدى درب الحضارات؛ لغايات إنتاج فعل ثقافي يؤدي إلى تعزيز القيم الإيجابية ورعاية حاجات المجتمع المعرفية ومن ضمن الشرائح التي تُعنى بهذا الاهتمام الطفل بطبيعة الحال.
واشارت الدكتورة خضراء الجعافرة من جامعة مؤتة إلى ضرورة الاستفادة من أعمال الأديب النوايسة وعرضها على الطلبة للوقوف على سمات الكتابة الخاصة للطفل لغة واسلوبًا؛ لأن للطفل لغة خطاب خاصة تتمتع بسمات فنية ذات خصوصية.
--(بترا)
ع ج/ف ق
20/12/2023 16:35:21
MENAFN20122023000117011021ID1107635206
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