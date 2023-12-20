ندوة حول أدب الطفل ومستواه الفني في الكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 20 كانون الأول (بترا)- نظمت مديرية ثقافة الكرك بالتعاون مع منتدى جماعة درب الحضارات وكلية آداب جامعة مؤتة اليوم الأربعاء ندوة حول أدب الطفل في الأردن.

وقال مدرس اللغة العربية بمؤتة الدكتور جزاء المصاروة خلال إدارته الندوة بحضور عميد الكلية الدكتور، ماهر مبيضين أن العربية هي أقدر اللغات على التفكير، وكل من يتقنها ويتقن غيرها من اللغات يعترف بأنها تعطي المتكلم مساحة أوسع في التعبير.

وفيما يتعلق بالطفل باعتباره محور الندوة فقد ذكر المصاروة بأنه نواة المجتمع وعليه فإن صناعة عقله مهمة تقع على عاتق الأدباء والكتاب؛ لتبقى اللغة العربية وعلى امتداد الزمن رمزًا للهوية ومصدرًا للفخر .

واشار الأديب والكاتب نايف النوايسة الى اعماله الأدبية منها على سبيل المثال لا الحصر (أبو المكارم) التي تتكون من عدد من قصص للأطفال.

وثمنت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة التعاون بين مديرية الثقافة وجامعة مؤتة ومنتدى درب الحضارات؛ لغايات إنتاج فعل ثقافي يؤدي إلى تعزيز القيم الإيجابية ورعاية حاجات المجتمع المعرفية ومن ضمن الشرائح التي تُعنى بهذا الاهتمام الطفل بطبيعة الحال.

واشارت الدكتورة خضراء الجعافرة من جامعة مؤتة إلى ضرورة الاستفادة من أعمال الأديب النوايسة وعرضها على الطلبة للوقوف على سمات الكتابة الخاصة للطفل لغة واسلوبًا؛ لأن للطفل لغة خطاب خاصة تتمتع بسمات فنية ذات خصوصية.

--(بترا)

ع ج/ف ق

20/12/2023 16:35:21

