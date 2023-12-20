لاعب المنتخب الوطني الروابدة يغادر فريق سيلانغور الماليزي
التاريخ
12/20/2023 2:32:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، نور الروابدة، اليوم الأربعاء، انتهاء عقده الاحترافي مع فريق سيلانغور الماليزي.
وقال الروابدة، إن عقده مع الفريق الماليزي انتهى رسميا، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديد خطوته التالية.
ويعد الروابدة من لاعبي خط الوسط المتميزين في الملاعب الأردنية، حيث تم اختياره يوم أمس لتمثيل المنتخب في كأس آسيا.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
20/12/2023 16:26:12
MENAFN20122023000117011021ID1107635205
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