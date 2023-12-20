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لاعب المنتخب الوطني الروابدة يغادر فريق سيلانغور الماليزي

12/20/2023 2:32:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، نور الروابدة، اليوم الأربعاء، انتهاء عقده الاحترافي مع فريق سيلانغور الماليزي.
وقال الروابدة، إن عقده مع الفريق الماليزي انتهى رسميا، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديد خطوته التالية.
ويعد الروابدة من لاعبي خط الوسط المتميزين في الملاعب الأردنية، حيث تم اختياره يوم أمس لتمثيل المنتخب في كأس آسيا.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
20/12/2023 16:26:12

MENAFN20122023000117011021ID1107635205

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