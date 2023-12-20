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إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجديدة

12/20/2023 2:32:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار 20 كانون الأول (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء ، اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجديدة، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات، استمرارا لحملتها الهادفة الى وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.
وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة الشونة الجديدة ولغاية الوادي الأبيض، أسفرت عن إزالة "برابيش" بأقطار مختلفة عدد 21 مدفونة أسفل طريق القناة، تسحب مياه القناة بطريقة غير مشروعة رغم من وجود أجهزة ري لديها، ما يتسبب بعدم تأمين الوحدات الزراعية في مشروع 18 كلم باستحقاقها من المياه، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.
-- (بترا)
أ غ/ف ق
20/12/2023 16:25:17

MENAFN20122023000117011021ID1107635204

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