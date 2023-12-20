4 شهداء جراء قصف إسرائيلي لمنزلين ومسجد في رفح

4 شهداء جراء قصف إسرائيلي لمنزلين ومسجد في رفح
التاريخ
12/20/2023 2:32:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 20 كانون الأول (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب العشرات، اليوم الاربعاء، جراء قصف إسرائيلي على منزلين ومسجد في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك عددا من الشهداء والجرحى والمفقودين، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في محيط المستشفى الكويتي في رفح جنوبي قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/م ح/ف م/رق
20/12/2023 16:25:09
MENAFN20122023000117011021ID1107635203
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