4 شهداء جراء قصف إسرائيلي لمنزلين ومسجد في رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 20 كانون الأول (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب العشرات، اليوم الاربعاء، جراء قصف إسرائيلي على منزلين ومسجد في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك عددا من الشهداء والجرحى والمفقودين، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في محيط المستشفى الكويتي في رفح جنوبي قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/م ح/ف م/رق

20/12/2023 16:25:09