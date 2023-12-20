نقاشية حول حماية الصحفيين والحفاظ على الحقيقة في معهد الإعلام الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي، نظم معهد الإعلام الأردني، يوم أمس الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان "حماية الصحفيين، الحفاظ على الحقيقة"، سلطت الضوء على معاناة الصحفيين واستهدافهم في مناطق النزاع.

وقالت سمو الأميرة ريم علي، خلال الافتتاح "إن أكثر ما يبعث على القلق في استهداف الصحفيين الذي نشهده في غزة هو محاولة منع العالم من معرفة حقيقة ما يجري في القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، خاصة وأن أعداد الضحايا من الصحفيين هناك هو الأعلى مقارنة مع أي نزاع آخر في العالم خلال هذه المدة الزمنية القصيرة".

وأكدت سموها أن أعداد الناس في المسيرات الشعبية في شوارع لندن وباريس ونيويرك وبروكسل والعديد من العواصم حول العالم هي نتاج لتقارير صحفية على وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت سمو الأميرة ريم علي إلى دعم جلالة الملك عبد الله الثاني بتقديم منحة دراسية سنوية باسم الصحفية شيرين أبو عاقلة منذ العام الماضي في معهد الإعلام الأردني الذي يطور برامج أكاديمية تطبيقية بمعايير دولية، ويضم أكاديمية معلوماتية ومنصة للتحقق الصحفي ما يسهم بالفصل بين الوقائع والخيال.

من جهتها، بينت الاستاذة المشاركة في دراسات الإعلام والصِّحافة بالجامعة الأميركية في الشارقة، عبير النجار، أنَّ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لم يبدأ يوم السابع من تشرين الأول الماضي، لكنه ممتد عبر أكثر من 7 عقود، شعر فيها الفلسطينيون بالتحيز الكبير للرواية الإسرائيلية، وكان الأمر مرتبطا دائما بخصائص التغطية المختلفة.

وأكدت أن التغطية الصحفية المتحيزة تستخدم أدوات عدة، كاختيار الحقائق والتأطير وخيارات اللغة، والتي تؤدي إلى الانحياز بشكل واضح للطرف الاسرائيلي، لافتة إلى أن سبب ذلك ما يجري في غرف الأخبار، وفي الوقت ذاته هناك وعي متنامٍ ونقد مستمر والعودة مرة أخرى للمعايير الأساسية الأولى التي تحافظ على نزاهة الصحفيين والمهنة.

وأشار منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين شريف منصور، إلى أن اللجنة طالبت بتحقيق علني وسريع في قتل الصحفيين، وأن هناك حالات استهداف وقتل مباشر تم توثيقها، وحالات تهديد بالاستهداف قبل وأثناء هذه الحرب.

وأكد الصحافي المتخصص في الشؤون الدولية جيم كلانسي، أنَّ كل صحفي يغطي الحروب يعرف شعور التهديد والرعب، وأنه لم يشهد من قبل استهدافاً للصحفيين بشكل علني إلا فيما يجري حالياً في غزَّة فحتى عائلات الصحفيين والإعلاميين هم هدف للنار.

ولفت إلى أنه يجب إظهار الحقيقة وملاحقة من يستهدف الصحفيين، ويمكن القيام بعدد من الأمور لدعم الصحافيين من بينها الدعم المعنوي والأخلاقي خاصة من قبل المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي ودعم الحقيقة وعدم تبني الروايات غير الحقيقية.

وأوضح الأستاذ المشارك في دراسات الإعلام والصحافة في الجامعة اللبنانية الأميركية جاد ملكي، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الإعلاميين والصحفيين وأن الحرب الإعلامية مع الاحتلال مفتوحة.

وأكدت عضو إدارة المعهد والمديرة التنفيذية في قناة المملكة دانا الصُّياغ، أنَّ الدعم النفسي مهم في كل وقت لمراسلي الميدان، لكن الأمر في غزة كان أكثر صعوبة ومختلف جدا، ما دعا الجميع إلى تطوير أدواته وبذل أقصى الجهود لدعم المراسل الصحفي، خلال ما جرى ويجري في غزَّة فإنَّ الامر لم يكن متوقعًا بهذا الحد المؤلم.

وأكد الباحث في حقوق الانسان علاء قاعود، أنَّ الجميع يُقدِّرون الدور المحوري الذي تقوم به الصِّحافة، وكلما استطعنا الابقاء على حماية الصحفيين يكون بإمكاننا الاطلاع على الواقع والحقائق من كل ميادين الأحداث، مضيفا أنَّ الصِّحفيين ووسائل الإعلام في غزة قاموا باطلاع العالم وبشكل مباشر على الفظائع التي وقعت في قطاع غزة.

وقال مراسل ومقدم الأخبار في تلفزيون "إم تي في" اللبناني نخلة عضيمي، إن عمرًا جديدا كتب له بعد استهدافه بصاروخين في جنوب لبنان خلال الأحداث الأخيرة وتحديدا في بلدة يارون، واصفا حجم الخطورة التي يتعرض لها الصحفي في الحروب، وأنَّ أول الاحتياطات اللازمة هو ضمان الحياة والبحث عن المكان الآمن، وأن رسالة الصحافة هي نقل الحدث ولا يمكن الإجابة بكلمة لا ورفض عملية التغطية.

وتخلل النقاش رسالتان مسجلتان من المراسلة الميدانية بقناة الجزيرة في قطاع غزَّة يُمنى السيد، والمراسل الميداني في قناة المملكة باسل العطار عرضا فيهما معاناتهما في تغطية الحرب على غزة، حيث بينت السيد شعورها بأن كل شيء مستهدف من مدارس ومستشفيات وصحافيين وأطفال ونساء، وأن الواجب الأخلاقي كان يفرض عليها عدم مغادرة عملها ونقل أدق التفاصيل.

ولفت العطار إلى أن الصحفي في غزة بلا مكان يقيم به أو يقف فيه، وأن النوم كان في الطرقات، مبينا أن إسرائيل قطعت الاتصالات لست مرات متتالية، ما أعاق نقل الرسائل الصحفية، ومما دعاه إلى استحداث طرقا للحديث دون سماع القناة ومذيعها في الجانب الآخر، وأنَّه حاول بكل الطرق إيصال الصوت والصورة دون انقطاع، وظهر على الهواء مباشرة لمدة 73 يوما.

وأشار رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور، إلى أنَّ قتل الصحفيين في قطاع غزَّة والضِّفة الغربية يتم بطريقة بشعة، ويتم اعتقال آخرين وتجريدهم من ملابسهم، ليضافوا إلى قائمة طويلة من استهداف آلاف من المدنيين.

وبين أنَّ قانون القوة يسود على القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأن هناك عجزا في تطبيق الميثاق الخاص بحقوق الإنسان، وإفلات اسرائيل من القانون ليس وليد اللحظة بل مستمر منذ زمن طويل، وأنها دولة فوق القانون ولا أحد يُسائلها.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين تيم دوسن، إن الصحفيين يمرون بأوقات صعبة خاصة في غزة، حيث لا يترك القصف الجوي والبري والبحري والقناصة لأحد مساحة آمنة ينجو بها من الموت.

وقد تكونت الجلسة النقاشية التي امتدت لثلاث ساعات من ثلاثة محاور رئيسة شملت إسكات الصحفيين، وعبء الكشف عن الحقيقة، والإفلات من العقاب في قتل الصحفيين.

--(بترا)

ه ع/ن ح/ف ق

20/12/2023 16:20:50