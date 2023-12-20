تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا) أمين الرواشدة- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الاربعاء، تسكين مؤهل بكالوريوس، الصيدلة، ودكتور في الصيدلة، في الجامعة الأردنية في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات، وهندسة العمارة، والهندسة المدنية، الدرجة التقنية الثانية، في جامعة الحسين التقنية في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات.
كما أقر المجلس في جلسة ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، تسكين مؤهلات، بكالوريوس الصيدلة في جامعة الشرق الاوسط، وفي جامعة الأميركية في مادبا، والهندسة الكهربائية/ الأنظمة الذكية والاتصالات، والهندسة الكهربائية/ الحاسوب والاتصالات، والهندسة الكهربائية/ القوى والتحكم، والهندسة المدنية والبنية التحتية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطاقة المستدامة، وتكنولوجيا الطاقة البديلة (تقني)، في جامعة الزيتونة في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات.
ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس نظم المعلومات المالية والمصرفية، وتمويل ومصارف، في جامعة آل البيت، والقانون والكيمياء في الجامعة الأردنية، وهندسة الطيران والتصميم والتواصل البصري وهندسة طبية حيوية، وماجستير هندسة طبية حيوية، في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وأقرّ استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس القانون، وهندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، وهندسة النظم الطبية الحيوية، وماجستير، القانون الخاص، والقانون العام، في جامعة اليرموك.
ووافق المجلس على الاعتماد الخاص الاولي لتخصصي بكالوريوس تكنولوجيا تقييم المنشآت وصيانتها في كلية الهندسة التكنولوجية بجامعة البلقاء التطبيقية، وهندسة تكنولوجيا الهيدروجين في الجامعة الألمانية الأردنية، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير الترجمة التطبيقية في جامعة الشرق الأوسط
وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط القبالة، والتخدير والانعاش، والمراقبة الصحية، والتعقيم، وتكنولوجيا الأشعة، والسجل الطبي، والمعالجة التنفسية، في كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة.
ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس اللغة العربية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها، والجغرافيا، ومعلم الصف، في كلية العلوم التربوية والآداب الجامعية/ وكالة الغوث، واستمرارية الاعتماد العام لكلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة.
--(بترا)
أ ر/ن ح/رق
20/12/2023 16:22:38
MENAFN20122023000117011021ID1107635200
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