تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا) أمين الرواشدة- أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الاربعاء، تسكين مؤهل بكالوريوس، الصيدلة، ودكتور في الصيدلة، في الجامعة الأردنية في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات، وهندسة العمارة، والهندسة المدنية، الدرجة التقنية الثانية، في جامعة الحسين التقنية في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات.

كما أقر المجلس في جلسة ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، تسكين مؤهلات، بكالوريوس الصيدلة في جامعة الشرق الاوسط، وفي جامعة الأميركية في مادبا، والهندسة الكهربائية/ الأنظمة الذكية والاتصالات، والهندسة الكهربائية/ الحاسوب والاتصالات، والهندسة الكهربائية/ القوى والتحكم، والهندسة المدنية والبنية التحتية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطاقة المستدامة، وتكنولوجيا الطاقة البديلة (تقني)، في جامعة الزيتونة في الاطار الوطني الأردني للمؤهلات.

ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس نظم المعلومات المالية والمصرفية، وتمويل ومصارف، في جامعة آل البيت، والقانون والكيمياء في الجامعة الأردنية، وهندسة الطيران والتصميم والتواصل البصري وهندسة طبية حيوية، وماجستير هندسة طبية حيوية، في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وأقرّ استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس القانون، وهندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، وهندسة النظم الطبية الحيوية، وماجستير، القانون الخاص، والقانون العام، في جامعة اليرموك.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص الاولي لتخصصي بكالوريوس تكنولوجيا تقييم المنشآت وصيانتها في كلية الهندسة التكنولوجية بجامعة البلقاء التطبيقية، وهندسة تكنولوجيا الهيدروجين في الجامعة الألمانية الأردنية، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير الترجمة التطبيقية في جامعة الشرق الأوسط

وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط القبالة، والتخدير والانعاش، والمراقبة الصحية، والتعقيم، وتكنولوجيا الأشعة، والسجل الطبي، والمعالجة التنفسية، في كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس اللغة العربية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها، والجغرافيا، ومعلم الصف، في كلية العلوم التربوية والآداب الجامعية/ وكالة الغوث، واستمرارية الاعتماد العام لكلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة.

--(بترا)

أ ر/ن ح/رق

20/12/2023 16:22:38