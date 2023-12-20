الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يسيران قافلة برية إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في قطاع غزة، تتكون من 46 شاحنة محملة بـ750 طنا من المواد الإغاثية.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي في بيان، اليوم الأربعاء، إن القافلة تحمل مواد غذائية أساسية طويلة المدى، ليصار إلى توزيعها من خلالهم إلى الجهات المعنية بتوزيع المساعدات في غزة.
وأكد أن الاحتياجات إلى المواد الغذائية هو ضرورة قصوى أمام الكارثة الإنسانية في القطاع التي تصلنا التقارير حولها من الجهات الرسمية العاملة هناك.
وأوضح أنه من هذا المنطلق عمدت الهيئة إلى تجهيز قافلة جديدة تحمل المواد الغذائية الأساسية التي يسهل تحضيرها وتناولها من قبل أهلنا في غزة.
وأشار الشبلي إلى أن هذا التعاون بين الهيئة والبرنامج يهدف إلى التوسع من أجل إرسال المساعدات بشكل مستمر وبكميات أكبر من المواد الغذائية إلى غزة، وتحقيق رؤية جلالة الملك بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي والاستجابة لحالات الطوارئ.
ولفت إلى أن عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة إلى أهلنا في غزة وصل إلى 22 طائرة و76 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.
وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو المحافظ الالكترونية أو كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" وعبر موقعها الالكتروني
--(بترا)
ج ب/م ف/رق
20/12/2023 16:07:44
MENAFN20122023000117011021ID1107635196
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