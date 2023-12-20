الأردن وبرنامج الأغذية العالمي يسيران قافلة برية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في قطاع غزة، تتكون من 46 شاحنة محملة بـ750 طنا من المواد الإغاثية.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي في بيان، اليوم الأربعاء، إن القافلة تحمل مواد غذائية أساسية طويلة المدى، ليصار إلى توزيعها من خلالهم إلى الجهات المعنية بتوزيع المساعدات في غزة.

وأكد أن الاحتياجات إلى المواد الغذائية هو ضرورة قصوى أمام الكارثة الإنسانية في القطاع التي تصلنا التقارير حولها من الجهات الرسمية العاملة هناك.

وأوضح أنه من هذا المنطلق عمدت الهيئة إلى تجهيز قافلة جديدة تحمل المواد الغذائية الأساسية التي يسهل تحضيرها وتناولها من قبل أهلنا في غزة.

وأشار الشبلي إلى أن هذا التعاون بين الهيئة والبرنامج يهدف إلى التوسع من أجل إرسال المساعدات بشكل مستمر وبكميات أكبر من المواد الغذائية إلى غزة، وتحقيق رؤية جلالة الملك بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي والاستجابة لحالات الطوارئ.

ولفت إلى أن عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة إلى أهلنا في غزة وصل إلى 22 طائرة و76 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.

وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو المحافظ الالكترونية أو كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" وعبر موقعها الالكتروني

--(بترا)

ج ب/م ف/رق

20/12/2023 16:07:44