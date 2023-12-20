الأخوة الأردنية الكويتية في الأعيان تُقدم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 20 كانون الأول (بترا)- قدمت لجنة الأخوة الأردنية الكويتية في مجلس الأعيان برئاسة العين فاضل الحمود، اليوم الأربعاء، واجب العزاء بوفاة أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس اللجنة وعدد من أعضائها سفارة الكويت في المملكة.
وقال الحمود خلال لقائه السفير الكويتي حمد راشد المري، إن الأمتين العربية والاسلامية فقدت أميرًا انحاز دومًا إلى جانب الحق والعدالة فيما يخص مختلف القضايا العربية والاسلامية العادلة، مضيفًا أن الفقيد ترك بصمة كبيرة في خدمة بلده والأمتين العربية والاسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة.
وأعرب عن أحر التعازي والمواساه لذوي الفقيد الكبير وأسرته الكريمة والشعب والحكومة الكويتية، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وأسرته والشعب الشقيق الصبر والسلوان.
--(بترا)
م ش/م ف/ف ق
20/12/2023 15:19:52
MENAFN20122023000117011021ID1107635192
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