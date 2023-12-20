ندوة بعنوان تطورات الحرب ومواقف الأردن تجاه غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- أكد المتقاعدون العسكريون وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، ووقف الحرب على قطاع غزة، من خلال زياراته الدولية والإقليمية، ورفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

جاء ذلك خلال ندوة نُظمت في نادي المتقاعدين العسكريين عمان/ الجندويل اليوم الأربعاء، بعنوان "تطورات الحرب على غزة ومواقف الأردن تجاه غزة".

وقال مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، إن ما يقوم به الأردن من تحركات دولية بقيادة جلالة الملك، يؤكد الالتزام العميق بالقضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العيش على أراضيهم، ومنع أي محاولة او سيناريو للتهجير.

وأكد أن الأردن كان وما يزال المدافع الأول عن فلسطين وغزة قيادةً وحكومةً وشعباً، مبينا أن الأردن وبتوجيهات ملكية سامية قدم ولا يزال جميع أشكال الدعم المتواصل للاشقاء في فلسطين وغزة، من خلال إقامة المستشفيات الميدانية، وعلاج المواطنين والمصابين في المؤسسات الطبية الأردنية، وإرسال قوافل المساعدات الطبية والغذائية، وخدمة المقدسات الإسلامية والدينية.

وأضاف الشوبكي أننا نعتز ونثق بنشامى جيشنا العربي في حماية أمن الوطن وسلامة المواطنين، ونشيد بالجهود الباسلة في حماية حدود البلاد ومنع تهريب المخدرات والأسلحة ومكافحة أي محاولة للاعتداء على أمن واستقرار المملكة.

وأشار إلى أن المتقاعدين العسكريين سيبقون السند لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، محافظين على العهد والشرف العسكري، متمسكين بالثوابت الوطنية الأردنية والعروبية، خلف جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

من جهته، أوضح العميد المتقاعد الشراب، أن عملية طوفان الأقصى كشفت مدى قدرة الجيش الإسرائيلي العسكري والاستخباراتي، فالعملية تعتبر أكبر عملية تسلل في العالم رغم قوة التحصين البنائي والتكنولوجي وتأخر ردة الفعل لينسف مقولة " الجيش الذي لا يقهر"، مبيناً أن العملية أعادت القضية الفلسطينية على رأس الأجندة العالمية وعملت على تغيير موقف الراي العالمي تجاه إسرائيل.

وبيّن العميد المتقاعد سامي المجالي، أن الأردن على تماس مباشر إلى كل ما يجري في فلسطين المحتلة، فالأردن حريص على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة من خلال استنهاض دول العالم للقيام بدورها في إيقاف الحرب وإحلال السلام، وتطبيق العدالة والحفاظ على التوازن في التعامل مع القضايا الدولية المختلفة، وعدم التفريق بين الشعوب على أساس اختلاف الأعراق والأديان.

واختتمت الندوة التي حضرها العميد المتقاعد محمد الخضير، بمداخلات للحضور من المتقاعدين العسكريين، وبالمطالبة برفع العدوان الوحشي الإسرائيلي عن أهالي قطاع غزة، وممارساته تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وتثمين موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير أهالي قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية.

--(بترا)

م ه/م ف/ف ق

20/12/2023 14:57:09