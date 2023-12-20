الاحتلال يشرع ببناء مقاطع من جدار الفصل العنصري في الجلمة شرق جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 كانون الأول (بترا)- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ببناء مقاطع من جدار الفصل والتوسع العنصري، فوق أراضي قرية الجلمة شمال شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة في بيان، إن قوات الاحتلال شرعت ببناء مقاطع من الجدار في الجهتين الشمالية والشرقية من القرية.

وأشار إلى أن هناك مخاوف من الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وعزلها خلف الجدار.

--(بترا)

م ف/م ف

20/12/2023 14:57:05