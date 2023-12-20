الاحتلال يشرع ببناء مقاطع من جدار الفصل العنصري في الجلمة شرق جنين
التاريخ
12/20/2023 2:32:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 20 كانون الأول (بترا)- شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ببناء مقاطع من جدار الفصل والتوسع العنصري، فوق أراضي قرية الجلمة شمال شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة في بيان، إن قوات الاحتلال شرعت ببناء مقاطع من الجدار في الجهتين الشمالية والشرقية من القرية.
وأشار إلى أن هناك مخاوف من الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية، وعزلها خلف الجدار.
--(بترا)
م ف/م ف
20/12/2023 14:57:05
MENAFN20122023000117011021ID1107635185
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