مفتي القدس يدين تصاعد اعتداءات الاحتلال على الاماكن الدينية

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 20 كانون الأول (بترا) - دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين على الأماكن الدينية في الآونة الأخيرة. وأوضح المفتي حسين، في بيان صدر عن دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، أن هذه الاعتداءات تمثلت في استهداف المساجد وقصفها وتدميرها في غزة، واقتحام عدد من جنود الاحتلال مسجدا في محافظة جنين، والقيام بطقوس تلمودية عبر مكبرات الصوت، إضافة إلى رش مستعمرين غاز الفلفل على المصلين في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، ما تسبب بإصابة عدد منهم باختناق وحروق.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات شملت أيضا محاولة مستوطنين رفع الأذان في مساجد بمدينة القدس ومحيطها، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل استفزازا صارخا يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.

وفي السياق ذاته، دان مواصلة سلطات الاحتلال فرض الحصار على المسجد الأقصى المبارك منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وتشديد القيود على دخول المصلين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن سياسة ممنهجة وخطيرة في الاعتداء على المقدسات.

ولفت المفتي، إلى أن الاحتلال يهدف إلى حرمان المواطنين من أداء شعائرهم الدينية، محذرا من خطورة هذه الممارسات التي قد تجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية، وتأتي في ظل صمت دولي.

وناشد المنظمات والهيئات الدولية بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا ومقدساته وأراضيه، كما دعا الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى بذل الجهود الفاعلة من أجل كبح ممارسات الاحتلال بحق المقدسات.

--(بترا)

م ف/ف ق

20/12/2023 14:50:34