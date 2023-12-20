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المعايطة: التعديلات الدستورية ساهمت بدفع مسيرة الإصلاح السياسي إلى الأمام

12/20/2023 2:32:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن، ساهمت في دفع مسيرة الإصلاح السياسي إلى الأمام.
وأشار خلال استقباله وفدا من البرلماني الأوروبي المعني بالعلاقات مع دول المشرق، برئاسة النائبة ماريا سانتوس، إلى أن تلك التعديلات أسست لوجود ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب المُقبل، ما يفتح المجال لتشكيل حكومات برلمانية بأغلبية.
وأكد المعايطة، بحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، أن الهيئة بموجب تلك التعديلات أصبحت معنية بإدارة ملف الأحزاب السياسية، وأن مسؤولياتها تنحصر بتنفيذ القوانين بشفافية وحيادية، مستعرضا أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب.
وأوضح أن قانون الانتخاب الجديد ربط مكان الإقامة بمكان الاقتراع بالنسبة للدائرة المحلية، فيما رُبط نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية، بنتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب في مجلس النواب المُقبل.
وبين أن الهيئة تحرص من خلال برامج وأدوات توعوية مختلفة على ترجمة رؤية الدولة الأردنية في تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية.
وأشار المعايطة إلى أن الهيئة تعمل وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إدماج المفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية، مما يعزز الثقافة المدنية لدى الشباب، ويساعدهم على المشاركة في الحياة العامة.
وتتطرق إلى نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، الذي عزز من مشاركة الشباب الفاعلة في الحياة السياسية بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، وسمح للأحزاب ممارسة نشاطها الحزبي داخل حرم الجامعة بما لا يتعارض مع القانون.
بدورها، ثمنت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي (سانتوس) جهود الهيئة في دعم مسيرة الإصلاح السياسي وتجذير العمل الديمقراطي في الأردن.
--(بترا)
م ش/رق
20/12/2023 14:44:47

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