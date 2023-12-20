إعلان نتائج التصنيف العربي للجامعات غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو سلامة، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف العربي للجامعات العربية الأول 2023، غدا الخميس.

وأشار سلامة في بيان صحفي للاتحاد اليوم الأربعاء، إلى الشخصيات التي ستحضر فاعلية إعلان النتائج، ومن أبرزها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والمدير العام لمنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم "الالكسو" الدكتور محمد اعمر، والأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الدكتور عبدالمجيد بنعمارة.

واعتبر الدكتور سلامة التصنيف العربي للجامعات مرجعًا موثوقًا غير ربحي يقيس جودة التعليم العالي في المنطقة العربية، وسيكون عالمياً أيضاً لتمكين الطلاب وذويهم والباحثين وأصحاب القرار من معرفة مستوى الجامعات المُتقدمة بعد تطبيق المعايير الدولية المُعتمدة.

وأكد ان التصنيف العربي للجامعات يركز على معايير الجودة والتميز الأكاديمي، بما في ذلك جودة التعليم والبحث العلمي والتأثير المجتمعي، ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المؤشرات المقيَّمة بعناية، مثل تصنيف الجامعة الدولي، ومعدلات النشر والاستشهاد، وجودة الهيكل الأكاديمي وزيادة عدد الطلاب والباحثين ذوي الكفاءات العالية.

وبين ان هذا التصنيف سيمكن الجامعات العربية المتفوقة من الظهور على الساحة العربية والإقليمية العالمية ويزيد قدرتها التنافسية مع الجامعات العالمية المرموقعة بالعالم.

واوضح الدكتور سلامة أنه بالإعلان عن نتائج التصنيف العربي للجامعات، يُبرز الجهود المبذولة بوضوح لاتحاد الجامعات العربية لتحسين جودة التعليم العالي في المنطقة العربية وزيادة تنافسية الجامعات العربية على المستوى العالمي، بالتعاون مع المؤسسات والمُنظمات العربية والدولية، مؤكداً أن التصنيف العربي للجامعات جاء بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الالكسو.

--(بترا)

س ص/رق

20/12/2023 14:38:29