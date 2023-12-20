إعلان نتائج التصنيف العربي للجامعات غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو سلامة، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف العربي للجامعات العربية الأول 2023، غدا الخميس.
وأشار سلامة في بيان صحفي للاتحاد اليوم الأربعاء، إلى الشخصيات التي ستحضر فاعلية إعلان النتائج، ومن أبرزها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والمدير العام لمنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم "الالكسو" الدكتور محمد اعمر، والأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الدكتور عبدالمجيد بنعمارة.
واعتبر الدكتور سلامة التصنيف العربي للجامعات مرجعًا موثوقًا غير ربحي يقيس جودة التعليم العالي في المنطقة العربية، وسيكون عالمياً أيضاً لتمكين الطلاب وذويهم والباحثين وأصحاب القرار من معرفة مستوى الجامعات المُتقدمة بعد تطبيق المعايير الدولية المُعتمدة.
وأكد ان التصنيف العربي للجامعات يركز على معايير الجودة والتميز الأكاديمي، بما في ذلك جودة التعليم والبحث العلمي والتأثير المجتمعي، ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المؤشرات المقيَّمة بعناية، مثل تصنيف الجامعة الدولي، ومعدلات النشر والاستشهاد، وجودة الهيكل الأكاديمي وزيادة عدد الطلاب والباحثين ذوي الكفاءات العالية.
وبين ان هذا التصنيف سيمكن الجامعات العربية المتفوقة من الظهور على الساحة العربية والإقليمية العالمية ويزيد قدرتها التنافسية مع الجامعات العالمية المرموقعة بالعالم.
واوضح الدكتور سلامة أنه بالإعلان عن نتائج التصنيف العربي للجامعات، يُبرز الجهود المبذولة بوضوح لاتحاد الجامعات العربية لتحسين جودة التعليم العالي في المنطقة العربية وزيادة تنافسية الجامعات العربية على المستوى العالمي، بالتعاون مع المؤسسات والمُنظمات العربية والدولية، مؤكداً أن التصنيف العربي للجامعات جاء بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الالكسو.
--(بترا)
س ص/رق
20/12/2023 14:38:29
MENAFN20122023000117011021ID1107635181
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