بدء التشغيل التجريبي لمواقف العقبة الجديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 20 كانون الأول (بترا) أمين المعايطة- أعلن مدير عام شركة العقبة لإدارة المرافق، ياسر الشوابكة، بدء التشغيل التجريبي للمواقف التي تم انشاؤها أخيرا في العقبة، لمواجهة الاكتظاظات المرورية التي كانت تحدث في العديد من الأماكن داخل المدينة السياحية.

وقال الشوابكة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه المواقف تخدم التاجر والمواطن والسائح على حد سواء، وتمكن زوار العقبة من ركن مركباتهم في أماكن مخصصة وآمنة ومحروسة ومزودة بالخدمات كافة، لافتا إلى أن ما تتقاضاه الشركة من أجور لاستخدام هذه المواقف مبالغ رمزية لتغطية بعض كلف التشغيل، فيما تتولى الشركة تغطية المبالغ المتبقية لتظل المواقف في أحسن صورة وتقدم خدمة الاصطفاف الآمن.

وأشار إلى أن فلسفة إنشاء المواقف جاءت بعد دراسات مستفيضة لواقع حركة السير في المدينة الساحلية، خاصة في وقت الذروة والعطل، حيث يزور العقبة عشرات آلاف من الزوار بواسطة سياراتهم الخاصة، ما كان يشكل عبئا كبيرا على حركة السير الراجل في المدينة، ويؤدي إلى العديد من المخالفات من قبل الجهات المنظمة لحركة السير، إضافة إلى أضراره بالحركة التجارية في المدينة.

ودعا الشوابكة تجار المدينة إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي توفر عليهم الكثير من العناء، وتحد من حركة الزوار لمتاجرهم واستغلالها بالرسوم الرمزية التي وضعتها الشركة للتجار لقاء خدمة الاصطفاف.

ولفت إلى أن شركة العقبة لإدارة المرافق، تعمل جاهدة على تحسين جميع الخدمات العامة المقدمة لأهل العقبة وزوارها، وتوفير متطلبات السلامة العامة خاصة لمرتادي وسط المدينة من خلال إدارة وتنظيم مواقف السيارات في المنطقة التجارية الثانية الذي بدوره يؤدي لسلاسة الحركة والتنقل داخل الوسط التجاري.

--(بترا)

ا م/م ف/رق

20/12/2023 14:30:23