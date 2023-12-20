بدء التشغيل التجريبي لمواقف العقبة الجديدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 20 كانون الأول (بترا) أمين المعايطة- أعلن مدير عام شركة العقبة لإدارة المرافق، ياسر الشوابكة، بدء التشغيل التجريبي للمواقف التي تم انشاؤها أخيرا في العقبة، لمواجهة الاكتظاظات المرورية التي كانت تحدث في العديد من الأماكن داخل المدينة السياحية.
وقال الشوابكة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه المواقف تخدم التاجر والمواطن والسائح على حد سواء، وتمكن زوار العقبة من ركن مركباتهم في أماكن مخصصة وآمنة ومحروسة ومزودة بالخدمات كافة، لافتا إلى أن ما تتقاضاه الشركة من أجور لاستخدام هذه المواقف مبالغ رمزية لتغطية بعض كلف التشغيل، فيما تتولى الشركة تغطية المبالغ المتبقية لتظل المواقف في أحسن صورة وتقدم خدمة الاصطفاف الآمن.
وأشار إلى أن فلسفة إنشاء المواقف جاءت بعد دراسات مستفيضة لواقع حركة السير في المدينة الساحلية، خاصة في وقت الذروة والعطل، حيث يزور العقبة عشرات آلاف من الزوار بواسطة سياراتهم الخاصة، ما كان يشكل عبئا كبيرا على حركة السير الراجل في المدينة، ويؤدي إلى العديد من المخالفات من قبل الجهات المنظمة لحركة السير، إضافة إلى أضراره بالحركة التجارية في المدينة.
ودعا الشوابكة تجار المدينة إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي توفر عليهم الكثير من العناء، وتحد من حركة الزوار لمتاجرهم واستغلالها بالرسوم الرمزية التي وضعتها الشركة للتجار لقاء خدمة الاصطفاف.
ولفت إلى أن شركة العقبة لإدارة المرافق، تعمل جاهدة على تحسين جميع الخدمات العامة المقدمة لأهل العقبة وزوارها، وتوفير متطلبات السلامة العامة خاصة لمرتادي وسط المدينة من خلال إدارة وتنظيم مواقف السيارات في المنطقة التجارية الثانية الذي بدوره يؤدي لسلاسة الحركة والتنقل داخل الوسط التجاري.
--(بترا)
ا م/م ف/رق
20/12/2023 14:30:23
MENAFN20122023000117011021ID1107635180
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