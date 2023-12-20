بريطانيا تعلن إرسال مدمرة إلى البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 20 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إرسال المدمرة "دياموند" التابعة للبحرية الملكية، للعمل ضمن قوات تحالف دولي خاص بحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم الأربعاء، إن المدمرة "دياموند" ستنضم إلى 3 مدمرات أميركية وسفينة حربية فرنسية في المنطقة، من أجل "حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وحياة البشر من خلال التصدي لجهات غير حكومية في المياه الدولية".

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن "هذه الهجمات غير القانونية تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، وتقوض الأمن الإقليمي وتهدد برفع أسعار الوقود، وهذه مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا، ولهذا السبب انضمت المدمرة دياموند إلى قوات التحاف الدولي لحماية السفن وطرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر، حيث تمر كميات كبيرة من البضائع والنفط إلى أوروبا، ومنها إلى المملكة المتحدة".

--(بترا)

ر ش/ ف ج

20/12/2023 14:28:03