بريطانيا تعلن إرسال مدمرة إلى البحر الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 20 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إرسال المدمرة "دياموند" التابعة للبحرية الملكية، للعمل ضمن قوات تحالف دولي خاص بحماية السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم الأربعاء، إن المدمرة "دياموند" ستنضم إلى 3 مدمرات أميركية وسفينة حربية فرنسية في المنطقة، من أجل "حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وحياة البشر من خلال التصدي لجهات غير حكومية في المياه الدولية".
وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن "هذه الهجمات غير القانونية تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، وتقوض الأمن الإقليمي وتهدد برفع أسعار الوقود، وهذه مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا، ولهذا السبب انضمت المدمرة دياموند إلى قوات التحاف الدولي لحماية السفن وطرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر، حيث تمر كميات كبيرة من البضائع والنفط إلى أوروبا، ومنها إلى المملكة المتحدة".
--(بترا)
ر ش/ ف ج
20/12/2023 14:28:03
MENAFN20122023000117011021ID1107635179
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