الأرصاد: الانقلاب الشتوي وبداية المربعانية بعد غد

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عمان 20 كانون الأول (بترا)- يصادف بعد غد الجمعة، موعد الانقلاب الشتوي، وبداية مربعانية الشتاء للموسم الحالي.

وبحسب مدير ادارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب، يبدأ الانقلاب الشتوي عند الساعة 6.27 صباحاً بعد غد الجمعة، حيث تشرق الشمس عند الساعة 7.32 من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117، وتغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243 عند الساعة 5.36 مساءً، وبحيث يسجل هذا اليوم اقصر نهار واطول ليل، بواقع 10 ساعات و 3 دقائق نهارا و 13 ساعة و57 دقيقة ليلا.

وقال آل خطاب، مع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ مربعانية الشتاء لهذا الموسم التي تشكل أمطارها بشكل عام ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن هذه الأيام هي أكثر أيام السنة برودة وتتميز عادةً بالبرد الشديد والصقيع، خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري.

وأضاف، هذه الأيام قد تشهد أمطار غزيرة وأحياناً تساقطا للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية إلى غربية مصاحبة لمنخفض جوي سطحي، كان آخرها في المربعانية الماضية، حيث شهدت تساقطاً للثلوج خلال أيام المربعانية فوق اغلب المرتفعات الجبلية من المملكة.

وبين أن الدراسات في إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن اعلى مجموع مطري شهدته محطة رصد مطار عمان المدني خلال 100 عام مضت خلال فترة المربعانية كان في موسم 1973/1974 وبلغ 215 ملم محققة ما نسبته 87 بالمئة من معدلها الموسمي، فيما كان أقل مجموع مطري لها خلال المربعينية 0.6 ملم في موسم 2013/2014.

وأشار آل خطاب إلى أن الدراسات الاحصائية المناخية لفترة المربعينية تشير إلى أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى لهذه الفترة محسوباً للفترة (1991-2020) يبلغ في مطار عمان المدني 13.1 درجة مئوية، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 4.6 درجة مئوية، ويبلغ المعدل العام للأمطار 78 ملم.

ولفت إلى أن السجل المناخي أظهر أن أعلى درجة حرارة عظمى سجلت في مطار عمان المدني (26.3) درجة مئوية بتاريخ 23 كانون الأول 1963، واقل درجة حرارة صغرى (7.5)درجة مئوية تحت الصفر المئوي بتاريخ 2 كانون الثاني 1973.

وعلى مستوى المملكة وخلال فترة المربعانية، بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة (31.5 درجة مئوية) بتاريخ 3 كانون الثاني 1959 في محطة رصد العقبة، فيما سجلت اقل درجة حرارة في محطة الشوبك (-14 مئوية) بتاريخ 7 كانون الثاني 1992.

يشار إلى أن مجاميع امطار مربعانية الموسم الماضي انتهت بمجاميع ضعيفة في أغلب مناطق المملكة، حيث لم تشكل من امطار المربعينية سوى 8 بالمئة في المناطق الشمالية والوسطى بما فيها الاغوار الشمالية، فيما شكلت 15-19 بالمئة، في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية بما فيها الاغوار الوسطى. وكانت الهطولات في فترة المربعينية دون معدلاتها بقليل في المناطق الجنوبية الغربية والاغوار الجنوبية بنسب تراوحت بين 24-29 بالمئة من معدلها لنفس الفترة، فيما شهدت المناطق الجنوبية (الجفر، معان، القطرانة) اعلى أداء في مربعينية الموسم محققة ما نسبته 73 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

--(بترا)

م ح/اح

20/12/2023 14:13:04