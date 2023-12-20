الأرصاد: الانقلاب الشتوي وبداية المربعانية بعد غد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- يصادف بعد غد الجمعة، موعد الانقلاب الشتوي، وبداية مربعانية الشتاء للموسم الحالي.
وبحسب مدير ادارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب، يبدأ الانقلاب الشتوي عند الساعة 6.27 صباحاً بعد غد الجمعة، حيث تشرق الشمس عند الساعة 7.32 من الزاوية الجنوبية الشرقية ومقدارها 117، وتغرب في الزاوية الجنوبية الغربية ومقدارها 243 عند الساعة 5.36 مساءً، وبحيث يسجل هذا اليوم اقصر نهار واطول ليل، بواقع 10 ساعات و 3 دقائق نهارا و 13 ساعة و57 دقيقة ليلا.
وقال آل خطاب، مع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ مربعانية الشتاء لهذا الموسم التي تشكل أمطارها بشكل عام ما نسبته 30 بالمئة من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن هذه الأيام هي أكثر أيام السنة برودة وتتميز عادةً بالبرد الشديد والصقيع، خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري.
وأضاف، هذه الأيام قد تشهد أمطار غزيرة وأحياناً تساقطا للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية إلى غربية مصاحبة لمنخفض جوي سطحي، كان آخرها في المربعانية الماضية، حيث شهدت تساقطاً للثلوج خلال أيام المربعانية فوق اغلب المرتفعات الجبلية من المملكة.
وبين أن الدراسات في إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن اعلى مجموع مطري شهدته محطة رصد مطار عمان المدني خلال 100 عام مضت خلال فترة المربعانية كان في موسم 1973/1974 وبلغ 215 ملم محققة ما نسبته 87 بالمئة من معدلها الموسمي، فيما كان أقل مجموع مطري لها خلال المربعينية 0.6 ملم في موسم 2013/2014.
وأشار آل خطاب إلى أن الدراسات الاحصائية المناخية لفترة المربعينية تشير إلى أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى لهذه الفترة محسوباً للفترة (1991-2020) يبلغ في مطار عمان المدني 13.1 درجة مئوية، فيما يبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة الصغرى 4.6 درجة مئوية، ويبلغ المعدل العام للأمطار 78 ملم.
ولفت إلى أن السجل المناخي أظهر أن أعلى درجة حرارة عظمى سجلت في مطار عمان المدني (26.3) درجة مئوية بتاريخ 23 كانون الأول 1963، واقل درجة حرارة صغرى (7.5)درجة مئوية تحت الصفر المئوي بتاريخ 2 كانون الثاني 1973.
وعلى مستوى المملكة وخلال فترة المربعانية، بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة (31.5 درجة مئوية) بتاريخ 3 كانون الثاني 1959 في محطة رصد العقبة، فيما سجلت اقل درجة حرارة في محطة الشوبك (-14 مئوية) بتاريخ 7 كانون الثاني 1992.
يشار إلى أن مجاميع امطار مربعانية الموسم الماضي انتهت بمجاميع ضعيفة في أغلب مناطق المملكة، حيث لم تشكل من امطار المربعينية سوى 8 بالمئة في المناطق الشمالية والوسطى بما فيها الاغوار الشمالية، فيما شكلت 15-19 بالمئة، في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية بما فيها الاغوار الوسطى. وكانت الهطولات في فترة المربعينية دون معدلاتها بقليل في المناطق الجنوبية الغربية والاغوار الجنوبية بنسب تراوحت بين 24-29 بالمئة من معدلها لنفس الفترة، فيما شهدت المناطق الجنوبية (الجفر، معان، القطرانة) اعلى أداء في مربعينية الموسم محققة ما نسبته 73 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
--(بترا)
م ح/اح
20/12/2023 14:13:04
MENAFN20122023000117011021ID1107635178
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