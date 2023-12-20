افتتاح عيادة للإقلاع عن التدخين في مركز صحي النصر الشامل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- افتتح أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأوبئة الدكتور رائد الشبول اليوم الأربعاء، عيادة الإقلاع عن التدخين في مركز صحي النصر الشامل.

وقال الشبول إن افتتاح العيادة في مركز صحي النصر بالعاصمة، يأتي نظراً للكثافة السكانية، وتسهيل الإجراءات على سكان المنطقة لتلقي العلاج المجاني للمراجعين، وتعزيز دافعيتهم للإقلاع عن التدخين، من خلال توعية المواطنين وتثقيفهم بأضرار التدخين، لتحقيق هدف الوزارة في تقليل نسبة المدخنين على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والإجراءات المتعلقة بمكافحة التدخين بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية من خلال ضباط ارتباط مكافحة التدخين وفق بنود قانون الصحة العامة رقم (47) لعام 2008.

وتعد عيادة الإقلاع التدخين في مركز صحي النصر الشامل، العيادة السابعة التي أنشأتها وزارة الصحة ضمن محافظة العاصمة، و 28 على مستوى محافظات المملكة، والتي تقدم خدماتها للمواطنين لحثهم وتوعيتهم وتوجيههم، على الإقلاع عن التدخين من خلال مواعيد منتظمة.

--(بترا)

ع د/م ف/ف ق

20/12/2023 14:06:39