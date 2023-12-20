إعلام اليرموك تنفذ وقفة تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 20 كانون الأول(بترا)- نفذت كلية الإعلام في جامعة اليرموك أمام مبنى الكلية، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية صامتة، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافه الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين.
وحضر الوقفة عميد الكلية الدكتور أمجد القاضي وعددٌ من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.
وقال عضو هيئة التدريس في قسم الصحافة والإعلام الرقمي الدكتور زهير الطاهات في كلمة، إن هذه الوقفة تأتي للتضامن والوقوف مع أهلنا واخواننا، وأن نكون دائما السند لفلسطين الحبيبة، كي نقف في خندق الوطن خلف قيادتنا الهاشمية وتوجيهاتها الحكيمة.
واعتبر أن استهداف الصحفيين هو استهداف للحرية التي قال عنها جلالة الملك عبد الله الثاني، أن حرية الصحافة سقفها السماء، معبرا عن فخرهِ بمواقف جلالة الملك التي استغلت كل منابر الإعلام في كل عواصم العالم لتوصيل صوت الحق المدوي.
وأكد الطاهات وقوف الكلية الدائم مع الصحفيين وقضاياهم في سبيل تعزيز قيم الصحافة ورسالتها السامية.
--(بترا)
أ غ/ أ أ
20/12/2023 13:14:45
MENAFN20122023000117011021ID1107635171
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