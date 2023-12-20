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إعلام اليرموك تنفذ وقفة تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين

12/20/2023 2:32:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 20 كانون الأول(بترا)- نفذت كلية الإعلام في جامعة اليرموك أمام مبنى الكلية، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية صامتة، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافه الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين.
وحضر الوقفة عميد الكلية الدكتور أمجد القاضي وعددٌ من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.
وقال عضو هيئة التدريس في قسم الصحافة والإعلام الرقمي الدكتور زهير الطاهات في كلمة، إن هذه الوقفة تأتي للتضامن والوقوف مع أهلنا واخواننا، وأن نكون دائما السند لفلسطين الحبيبة، كي نقف في خندق الوطن خلف قيادتنا الهاشمية وتوجيهاتها الحكيمة.
واعتبر أن استهداف الصحفيين هو استهداف للحرية التي قال عنها جلالة الملك عبد الله الثاني، أن حرية الصحافة سقفها السماء، معبرا عن فخرهِ بمواقف جلالة الملك التي استغلت كل منابر الإعلام في كل عواصم العالم لتوصيل صوت الحق المدوي.
وأكد الطاهات وقوف الكلية الدائم مع الصحفيين وقضاياهم في سبيل تعزيز قيم الصحافة ورسالتها السامية.
--(بترا)
أ غ/ أ أ
20/12/2023 13:14:45

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