المواصفات تؤكد حماية مصالح المستهلك والتّاجر والصّانع على السواء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)-أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزّهير حرص المؤسسة على تقديم الحماية لمصالح كلّ من المستهلك والصّانع والتّاجر على حدّ سواء، وتقديم التسهيلات الممكنة للقطاعات الصّناعيّة والتجاريّة وبما يدعم الاقتصاد الوطنيّ.

وقالت المهندسة الزّهير خلال استقبالها وفداً من نقابة تجّار ومنتجي الأثاث، إنّ المؤسسة تعمل باستمرار على تحديث المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، وتطبيق الإجراءات الرقابية على المعابر الحدودية وفي الأسواق بما يوائم الممارسات الدولية وبما يحمي الاقتصاد.

واستمعت المهندسة الزّهير إلى العديد من الملاحظات التي قدّمها ممثلو النّقابة مثل إجراءات سحب العيّنات وتقليص مدّة الفحص لها، وتكرار عمليّات الفحص، ووعدت بدراسة جميع الملاحظات ووضع الحلول المناسبة لها، ضمن التّشريعات المعمول بها.

من جانبه، أشاد رئيس النّقابة أحمد الجنيدي والوفد المرافق له، بالدّور الذي تقوم به المؤسسة عبر الرّقابة الحدوديّة والتّفتيش على المصانع والأسواق المحليّة، ودورها في رفع تنافسيّة وجودة المنتجات في قطاع الأثاث والسّجاد.

واتّفق الجانبان على استمرار التّعاون وتذليل العقبات كافة التي قد تواجه أيّ طرف، بالإضافة إلى البدء في التنسيق المشترك لصياغة ونشر رسائل إرشادية، لتوعية المستهلك والتّاجر والصانع تجنباً لارتكاب المخالفات أو حدوث عمليّات الغشّ والتّضليل.

--(بترا)

ن ش/أ م/ف ج

20/12/2023 13:12:40