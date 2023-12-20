المواصفات تؤكد حماية مصالح المستهلك والتّاجر والصّانع على السواء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)-أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزّهير حرص المؤسسة على تقديم الحماية لمصالح كلّ من المستهلك والصّانع والتّاجر على حدّ سواء، وتقديم التسهيلات الممكنة للقطاعات الصّناعيّة والتجاريّة وبما يدعم الاقتصاد الوطنيّ.
وقالت المهندسة الزّهير خلال استقبالها وفداً من نقابة تجّار ومنتجي الأثاث، إنّ المؤسسة تعمل باستمرار على تحديث المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، وتطبيق الإجراءات الرقابية على المعابر الحدودية وفي الأسواق بما يوائم الممارسات الدولية وبما يحمي الاقتصاد.
واستمعت المهندسة الزّهير إلى العديد من الملاحظات التي قدّمها ممثلو النّقابة مثل إجراءات سحب العيّنات وتقليص مدّة الفحص لها، وتكرار عمليّات الفحص، ووعدت بدراسة جميع الملاحظات ووضع الحلول المناسبة لها، ضمن التّشريعات المعمول بها.
من جانبه، أشاد رئيس النّقابة أحمد الجنيدي والوفد المرافق له، بالدّور الذي تقوم به المؤسسة عبر الرّقابة الحدوديّة والتّفتيش على المصانع والأسواق المحليّة، ودورها في رفع تنافسيّة وجودة المنتجات في قطاع الأثاث والسّجاد.
واتّفق الجانبان على استمرار التّعاون وتذليل العقبات كافة التي قد تواجه أيّ طرف، بالإضافة إلى البدء في التنسيق المشترك لصياغة ونشر رسائل إرشادية، لتوعية المستهلك والتّاجر والصانع تجنباً لارتكاب المخالفات أو حدوث عمليّات الغشّ والتّضليل.
--(بترا)
ن ش/أ م/ف ج
20/12/2023 13:12:40
MENAFN20122023000117011021ID1107635170
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