وزير الشؤون السياسية يلتقي وفدا من برلمان الاتحاد الاوروبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة إن الأردن مستمر بعملية التحديث السياسي بعد إقرار التشريعات اللازمة لزيادة مشاركة الأحزاب والمواطنين وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الأربعاء وفدا من برلمان الاتحاد الأوروبي برئاسة رئيسة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق إيزابيل سانتوس وسفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس في مقر الوزارة.

وقال إن القوانين ضمنت مشاركة وحضورا للمرأة والشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعززت التشريعات حضور المرأة والشباب في الأحزاب السياسية من خلال ضمان مشاركتهم بنسبة لا تقل عن 20% للمرأة ومثلها للشباب.

وأكد الخريشة أن الأردن دولة انموذج من ناحية التشريعات السياسية الداعمة للأحزاب والمرأة والشباب والديمقراطية.

وبين الوزير أن الأردن رغم الظروف الاقتصادية والإقليمية الصعبة التي تضغط عليه جراء استضافة اللاجئين إلا أنه استطاع الحفاظ على أمنه واستقراره وتطوير وتحديث العمل السياسي.

وأعرب الخريشة عن شكره للاتحاد الأوروبي على الدعم المتواصل للأردن غي مختلف المجالات، معرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن الأحزاب الأردنية جاهزة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بموجب قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، مشيرا إلى أن الأحزاب قادرة على تقديم برامجها، حيث شهدت الساحة السياسية خلال العامين الماضيين، وحتى اليوم تأسيس أحزاب جديدة بسبب قناعة المواطنين بجدوى التشريعات التي تعزز وتفعل الحياة السياسية.

ولفت الخريشة إلى أن المرأة الأردنية لا تعاني من قيود قانونية سواء في الترشح أو الانتخاب وأن الفرص اليوم متاحة بشكل كبير لها للوصول إلى مواقع صنع القرار.

وأوضح الوزير أن ما يميز المرحلة المقبلة من العمل السياسي في الأردن هو تخصيص 41 مقعداً في مجلس النواب المقبل للأحزاب، وستزيد هذه الحصة لتصل إلى 50 بالمئة من عدد مقاعد البرلمان لتصل في المرة التي تليها إلى 65 بالمئة للمترشحين من القوائم الحزبية.

وأوضح الوزير أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة بالعمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانونا الانتخاب والأحزاب.

--(بترا)

م ها/ف ج

20/12/2023 13:04:11