عمل الأعيان تزور الوطنية للتشغيل والتدريب

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عمّان 20 كانون الأول (بترا) – زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى مراد أمس الثلاثاء، والتقت رئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الحباشنة ومديرها العام العميد ركن عبد ربه الجرابعة.

وقال العين مراد، إن زيارة اللجنة تأتي إنطلاقًا من حرصها على أهمية تعزيز الثقافة المجتمعية في مجال التدريب المهني والتقني وتحفيز الشباب على التوجه إلى هذا المجال، مثمنًا جهود الشركة في رفد سوق العمل بالكفاءات وبما يُسهم في خفض نسب البطالة والابتعاد عن التخصصات المشبعة والراكدة.

وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة الشراكة الفاعلة بين القوات المسلحة الأردنية والقطاع الخاص، والإطلاع كذلك على البرامج والمساقات التدريبية في الشركة والجهات المستفيدة منها، والوقوف على التحديات التي تواجهها.

بدوره أشار الحباشنة الى دعم جلالة الملك عبدالله الثاني للقطاع الشبابي، لافتًا إلى أنه جرى افتتاح الشركة عام 2007، بهدف إستثمار الطاقات الشبابية وتنميتها من خلال مسار تعليمي وتقني.

وقال، إن منهجية الشركة التدريبية تعتمد على 3 مراحل هي التدريب الوطني، والمهني، والميداني، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة تنسجم مع الاستراتيجات الوطنية وترتبط بمحركات النمو ضمن خطة التحديث الاقتصادي.

وبين أن الشركة تسخدم أساليب حديثة في إدارة معاهدها التدريبية وتطبق نموذج حوكمة يكفل مشاركة القطاع الخاص في اختيار البرامج التدريبية وبما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف الحباشنة، إنه جرى إنشاء مراكز "تميز" تتبع للشركة في مجال قطاعات الصناعة والطاقة والشحن والتزويد، لافتًا إلى أن الشركة تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في البرامج التدريبية، وتطبيق تجارب عالمية كالتجربة الالمانية في مجال تطوير المهارات.

ونوه إلى أن هناك حاجة إلى إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل القطاع، ودعمه لجعله قادرًا على تزويد سوق العمل بالكفاءات، لافتا أيضا الى عدم توفر قاعدة بيانات تعنى بالموارد البشرية ومحدودية التمويل، وغياب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاع التدريب المهني والتقني.

وأكد الحباشنة أنه سيتم افتتاح مجمع العقبة التدريبي العام المقبل، حيثُ يستهدف الشباب في محافظات الجنوب لتدريبهم على عدد من البرامج المهنية والفنية المتخصصة كاللحام تحت الماء وتطبيقات الهواتف الذكية وبرامج الصناعة الخضراء كميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة.

من جهته تحدث العميد الجرابعة عن مساهمة القوات المسلحة في تنمية الاقتصاد من خلال ايصال البرامج التدريبية في الأطراف البعيدة والمناطق النائية لتحقيق مشاركة فاعلة للشباب لغايات تزويدهم بمختلف المهارات، التي تمكنهم من الاندماج بسوق العمل.

فيما تحدث الأعيان: مفلح الرحيمي، سمير بينو، الدكتور عاطف الحجايا، الدكتورة ميسون العتوم وعبلة عماوي، عن أهمية تجويد تشريعات قطاع التدريب المهني والتقني، وتوحيد الجهود بين الجهات من أجل تحسين مخرجات القطاع، ودعمه ماليًا.

وأشاروا إلى إمكانية تطبيق الشراكة بين القوات المسلحة والقطاع الخاص في مديرية الأمن العام، نظرًا لتوفر المشاغل المتخصصة، لأن من شأن ذلك أن يُسهم في تدريب النزلاء واكسابهم مهنا أثناء تواجدهم في المراكز الإصلاحية، داعين إلى التركيز على البرامج التدريب الموجهة للإناث، وضرورة استثمار المدن الصناعية الموجودة في المملكة.

--(بترا)

م ش/ اح

20/12/2023 13:03:17