استشهاد واصابة فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال بالخليل وجنين وبيت لحم واعتقالات بالضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 كانون الأول (بترا)- استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار على مركبته قرب دوار بيت عينون شمالي الخليل، كما اصيب فلسطينيون بمواجهات مع الاحتلال في بلدة اليامون غرب مدينة جنين وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، كما اعتقل 25 فلسطينيا بينهم سيدة وأطفال من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الشاب باسل وجية عبد العفو المحتسب "28 عاما"، استشهد متأثرا باصابته برصاص الاحتلال، أثناء قيادته مركبته عند مدخل بيت عينون شمالي الخليل، مشيرة الى ان الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

من جهة اخرى، أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت اليامون، وداهمت منزلي الفلسطينيين جبريل بقلي وأحمد ناجح أبو الحسن، وفتشتهما وعاثت خرابا فيهما، إلا أنهما لم يكونا في المنزل، فطالبت ذويهما بمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، وتسليم أنفسهما، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها شابان بالرصاص الحي، في القدم والظهر والعشرات بحالات اختناق جراء اطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع صوب المواطنين.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم، جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وبينت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه طلبة مدرسة زهور الأمل، ومنازل المواطنين، في منطقة أم ركبة ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة والمواطنين بالاختناق وجرت معالجتهم ميدانيا، كما استهدفت قوات الاحتلال مدرسة جالود الأساسية المختلطة في جنوب نابلس بقنابل الصوت أثناء خروجهم من المدرسة عقب تقديمهم الامتحانات دون وقوع إصابات.

الى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن 25 فلسطينيا اعتقلوا الليلة الماضية بينهم سيدة وأطفال بحملة دهم وتفتيش شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

20/12/2023 13:02:15