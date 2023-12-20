استشهاد واصابة فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال بالخليل وجنين وبيت لحم واعتقالات بالضفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 20 كانون الأول (بترا)- استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار على مركبته قرب دوار بيت عينون شمالي الخليل، كما اصيب فلسطينيون بمواجهات مع الاحتلال في بلدة اليامون غرب مدينة جنين وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، كما اعتقل 25 فلسطينيا بينهم سيدة وأطفال من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن الشاب باسل وجية عبد العفو المحتسب "28 عاما"، استشهد متأثرا باصابته برصاص الاحتلال، أثناء قيادته مركبته عند مدخل بيت عينون شمالي الخليل، مشيرة الى ان الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.
من جهة اخرى، أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت اليامون، وداهمت منزلي الفلسطينيين جبريل بقلي وأحمد ناجح أبو الحسن، وفتشتهما وعاثت خرابا فيهما، إلا أنهما لم يكونا في المنزل، فطالبت ذويهما بمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، وتسليم أنفسهما، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها شابان بالرصاص الحي، في القدم والظهر والعشرات بحالات اختناق جراء اطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع صوب المواطنين.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم، جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وبينت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه طلبة مدرسة زهور الأمل، ومنازل المواطنين، في منطقة أم ركبة ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة والمواطنين بالاختناق وجرت معالجتهم ميدانيا، كما استهدفت قوات الاحتلال مدرسة جالود الأساسية المختلطة في جنوب نابلس بقنابل الصوت أثناء خروجهم من المدرسة عقب تقديمهم الامتحانات دون وقوع إصابات.
الى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن 25 فلسطينيا اعتقلوا الليلة الماضية بينهم سيدة وأطفال بحملة دهم وتفتيش شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
20/12/2023 13:02:15
MENAFN20122023000117011021ID1107635167
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