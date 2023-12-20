رئيس الأعيان يلتقي السفير البلغاري لدى المملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 20 كانون الأول (بترا)- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازا، وبحث معه سبل تطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والبرلمانية والسياسية.
وثمن الفايز المستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، والتوافق حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تبني الحلول السياسية لمختلف النزاعات في المنطقة.
وأشار إلى أن المنطقة تعيش صراعات سياسية وأمنية، كان آخرها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأكد الفايز أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه بضرورة دعم الجهود والمساعي الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع استمراره في ممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، ومساعي جلالته الرامية إلى السماح بدخول المساعدات الانسانية والطبية لقطاع غزة.
من جهته، أكد السفير البلغاري أهمية الدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، لإنهاء الصراعات في المنطقة، مثمنًا دور الأردن الكبير تجاه استضافة اللاجئين السوريين وتقديم مختلف الخدمات لهم.
كما اكد السفير البلغاري حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الأردن في مختلف المجالات.
--(بترا)
م ش/أ أ/اح
20/12/2023 12:48:35
MENAFN20122023000117011021ID1107635166
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