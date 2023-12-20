رئيس الأعيان يلتقي السفير البلغاري لدى المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 20 كانون الأول (بترا)- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازا، وبحث معه سبل تطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين الصديقين بمختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والبرلمانية والسياسية.

وثمن الفايز المستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، والتوافق حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تبني الحلول السياسية لمختلف النزاعات في المنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة تعيش صراعات سياسية وأمنية، كان آخرها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد الفايز أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه بضرورة دعم الجهود والمساعي الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع استمراره في ممارساته العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، ومساعي جلالته الرامية إلى السماح بدخول المساعدات الانسانية والطبية لقطاع غزة.

من جهته، أكد السفير البلغاري أهمية الدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، لإنهاء الصراعات في المنطقة، مثمنًا دور الأردن الكبير تجاه استضافة اللاجئين السوريين وتقديم مختلف الخدمات لهم.

كما اكد السفير البلغاري حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الأردن في مختلف المجالات.

--(بترا)

م ش/أ أ/اح

20/12/2023 12:48:35