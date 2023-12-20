فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بدير علا غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار 20 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء دير علا غداً الخميس، لغايات اجراء الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار الذي سيمتد من 9 صباحا ولغاية 3:30 عصراً، وسيشمل مناطق: سوق خضار معدي ومحطة تنقية المياه ومحطة ضخ مياه معدي ومصنع الأسمدة والتسويق الزراعي.

--(بترا)

أ غ /أ أ / س س

20/12/2023 12:46:19