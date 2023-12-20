توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع بحثي مع الجامعة الأردنية وشركة حقول السمسم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الأول (بترا)- وقّع صنـدوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية مع الجامعة الأردنية وشركة حقول السمسم للصناعات الغذائية، لدعم تنفيذ المشروع البحثي "دراسة تحسين التركيبات وعوامل التصنيع المؤثرة على خصائص الجودة للطحينة المنتجة من بذور السمسم".
ووقّع الاتفاقية الأمين العام للمجلس الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وعميدة البحث العلمي في الجامعة الأستاذة الدكتورة أميرة المصري، ومدير عام الشركة تميم القصراوي، بحضور مديرة الصندوق ريما راس، والباحث الدكتور حاتم الخطيب، من كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية.
وبحسب بيان للمجلس اليوم الأربعاء، يسهم الصندوق بموجب الاتفاقية بمبلغ 22800 دينار، لدعم تنفيذ المشروع الهادف إلى زيادة تنافسية الصناعات الغذائية الأردنية، من خلال تحسين جودتها وضمان مثالية مواصفاتها عند طريق البحث العلمي التطبيقي.
من جانبه بيّن الرفاعي، أن الصندوق يمثل جسرا للتشاركية والتشبيك بين المؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية، مؤكدا السعي الدؤوب للمجلس لدعم البحث العلمي والابتكار بما يخدم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات الباحثين في تتجير نتائج أبحاثهم، ما ينعكس إيجاباً على قوة وحيوية الاقتصاد الوطني.
وذكرت مديرة الصندوق، أن المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع المدعومة من خلال برنامج الأمن الغذائي، الذي ينفذه الصنـدوق بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتوفير الأمن الغذائي، بموازنة قيمتها 200000 دينار.
يشار إلى أن الصندوق تأسس عام 1994، يقدم دعماً للمشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والمراكز العلمية والصناعة ويدعم تتجير نتائجها، وقد استفادت من الدعم العديد من الصناعات الوطنية المختلفة.
--(بترا)
م ها /أ م / س س
20/12/2023 12:34:48
MENAFN20122023000117011021ID1107635164
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