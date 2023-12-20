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توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع بحثي مع الجامعة الأردنية وشركة حقول السمسم

12/20/2023 2:32:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- وقّع صنـدوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية مع الجامعة الأردنية وشركة حقول السمسم للصناعات الغذائية، لدعم تنفيذ المشروع البحثي "دراسة تحسين التركيبات وعوامل التصنيع المؤثرة على خصائص الجودة للطحينة المنتجة من بذور السمسم".
ووقّع الاتفاقية الأمين العام للمجلس الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وعميدة البحث العلمي في الجامعة الأستاذة الدكتورة أميرة المصري، ومدير عام الشركة تميم القصراوي، بحضور مديرة الصندوق ريما راس، والباحث الدكتور حاتم الخطيب، من كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية.
وبحسب بيان للمجلس اليوم الأربعاء، يسهم الصندوق بموجب الاتفاقية بمبلغ 22800 دينار، لدعم تنفيذ المشروع الهادف إلى زيادة تنافسية الصناعات الغذائية الأردنية، من خلال تحسين جودتها وضمان مثالية مواصفاتها عند طريق البحث العلمي التطبيقي.
من جانبه بيّن الرفاعي، أن الصندوق يمثل جسرا للتشاركية والتشبيك بين المؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية، مؤكدا السعي الدؤوب للمجلس لدعم البحث العلمي والابتكار بما يخدم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات الباحثين في تتجير نتائج أبحاثهم، ما ينعكس إيجاباً على قوة وحيوية الاقتصاد الوطني.
وذكرت مديرة الصندوق، أن المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع المدعومة من خلال برنامج الأمن الغذائي، الذي ينفذه الصنـدوق بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتوفير الأمن الغذائي، بموازنة قيمتها 200000 دينار.
يشار إلى أن الصندوق تأسس عام 1994، يقدم دعماً للمشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والمراكز العلمية والصناعة ويدعم تتجير نتائجها، وقد استفادت من الدعم العديد من الصناعات الوطنية المختلفة.
--(بترا)
م ها /أ م / س س
20/12/2023 12:34:48

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