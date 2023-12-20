مؤتمر علمي يوصي بتأمين المدارس الدامجة بالكوادر والتجهيزات اللازمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 20 كانون الأول (بترا) - أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية العلوم التربوية بجامعة اليرموك، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا، بعنوان " التعليم الدامج في ظل التحول الرقمي"، ببناء الشراكات بين وزارة التربية والمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة والجهات ذات العلاقة، للعمل على تأمين احتياجات المدارس الدامجة من الكوادر والاختصاصيين، والتجهيزات وإجراء الترتيبات التيسيرية الممكنة لتحقيق متطلبات التعليم الدامج.
ودعا المشاركون في ختام أعمال المؤتمر أمس الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم إلى تبني نموذج الاستجابة للتدخل في إجراءات التعرف والتقييم المستخدمة مع الطلبة ذوي الإعاقة، من خلال تحديد متطلبات تنفيذ هذا النموذج وأساسياته في المدارس التابعة لها.
كما دعوا إلى بناء الشراكات بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتطوير قدرات المعلمين النظاميين ومعلمي التربية الخاصة وبنائها، من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية لكل منهم، وفق خطة سنوية تراعي حاجات المعلمين وتركز على الممارسات التعليمية الدامجة.
وأكدوا أهمية بناء الشراكات الفاعلة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصال الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ برامج هادفة ومنظمة لتوعية المجتمع المدرسي والمحلي والأسري بخصائص الطلبة ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، وقابليتهم للتعلم والتطور وحقهم في التعلم أسوة بأقرانهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة.
-- ( بترا )
أ غ /أ م / س س
20/12/2023 12:20:39
MENAFN20122023000117011021ID1107635163
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