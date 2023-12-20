مؤتمر علمي يوصي بتأمين المدارس الدامجة بالكوادر والتجهيزات اللازمة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 20 كانون الأول (بترا) - أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية العلوم التربوية بجامعة اليرموك، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا، بعنوان " التعليم الدامج في ظل التحول الرقمي"، ببناء الشراكات بين وزارة التربية والمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة والجهات ذات العلاقة، للعمل على تأمين احتياجات المدارس الدامجة من الكوادر والاختصاصيين، والتجهيزات وإجراء الترتيبات التيسيرية الممكنة لتحقيق متطلبات التعليم الدامج.

ودعا المشاركون في ختام أعمال المؤتمر أمس الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم إلى تبني نموذج الاستجابة للتدخل في إجراءات التعرف والتقييم المستخدمة مع الطلبة ذوي الإعاقة، من خلال تحديد متطلبات تنفيذ هذا النموذج وأساسياته في المدارس التابعة لها.

كما دعوا إلى بناء الشراكات بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتطوير قدرات المعلمين النظاميين ومعلمي التربية الخاصة وبنائها، من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية لكل منهم، وفق خطة سنوية تراعي حاجات المعلمين وتركز على الممارسات التعليمية الدامجة.

وأكدوا أهمية بناء الشراكات الفاعلة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصال الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ برامج هادفة ومنظمة لتوعية المجتمع المدرسي والمحلي والأسري بخصائص الطلبة ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، وقابليتهم للتعلم والتطور وحقهم في التعلم أسوة بأقرانهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة.

-- ( بترا )

أ غ /أ م / س س

20/12/2023 12:20:39