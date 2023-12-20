اطلاق المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بالأنظمة والخلايا الشمسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاربعاء، المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة الخلايا الشمسية والسخان الشمسي المقدم من الصندوق.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور صالح الخرابشة في تصريح صحفي خلال الإطلاق، أهمية البرنامج في إحداث أثـر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي، مبديا فخره بخدمة ما يزيد عن 7000منزلا خلال المرحلة الثانية من البرنامج خلال العام 2023.

وأشار الى أن الدعم الحكومي المقدم ضمن البرنامج هو دعم مباشر للأسر الأردنية لمساعدتها بتقديم دعم 30 بالمئة من كلفة أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية، إضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية مما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر، مبينا ان هذا التوجه يأتي في ظل ريادة الأردن في استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، حيث وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة الى 27 بالمئة من الكهرباء المولدة في المملكة.

وأوضح الوزير الخرابشة، أن حجم الأنظمة التي يدعمها الصندوق بقدرة تبلغ (3.6) كيلواط (واحد فاز) وهي مشمولة بدعم الكهرباء ، سواء الانظمة المشمولة بهذا البرنامج أو تلك التي تم تركيبها في المراحل السابقة، لافتا الى أن هذا إلتزام من قبل الحكومة بفعالية الدعم للبرامج التي يقدمها الصندوق للمواطنين وضمان إستفادتهم منها بالشكل الملائم.

وبين أهمية المشروع المتمثلة في تحفيز أعمال الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية في المحافظات، الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل إضافية مباشرة وغير مباشرة في مختلف محافظات المملكة، مما سيحدث أثرا تنمويا محلياً مباشرا.

واضاف أن هذا البرنامج ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة، وهو إستمرار لخطط وبرامج الصندوق في دعم القطاع المنزلي منذ العام 2015، وهو إشارة واضحة إلى رغبة الحكومة في دعم المواطن الأردني في فاتورة الكهرباء الشهرية، وإلى الاستمرار بالعمل على تحقيق الخطط المعتمدة في مجال الإنتقال الطاقي التدريجي في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة.

من جانبه، أكد مدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة رسمي حمزة، أهمية الشراكة بين الصندوق و البنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ هذا البرنامج والوصول للمواطنين من خلال توفير النوافذ التمويلية المختلفة، وإتاحة المجال للمواطنين للاستفادة من البرنامج من خلال برامج تقسيط ميسرة تسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم لتركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية لمنازلهم وذلك لخدمة 7 آلاف أسرة مستهدفة و 35 ألف مواطن مستفيد.

وأشار حمزة إلى أن أربعة بنوك كانت قد إنضمت للمشاركة في هذا البرنامج وهي "البنك الإسلامي، بنك القاهرة عمان ، بنك صفوة، بنك الإسكان"، وسيتبعها توقيع اتفاقيات مماثلة مع 25 جمعية محلية في مختلف المحافظات لتسهيل الوصول إلى المواطنين في أماكن سكنهم.

وقال إن إطلاق هذه المرحلة من البرنامج يأتي بعد تحقيق المرحلة الثانية أهدافها بتركيب أنظمة خلايا شمسية و أنظمة السخان الشمسي لــ 7000 أسرة بحجم تمويل إجمالي للمشروع وصل إلى 15 مليون دينار، مؤكدأ إستمرار الصندوق في تأدية مهمته المتمثلة بتمكين المواطنين من خفض فاتورة الكهرباء الشهرية وإحداث اثر إقتصادي وإجتماعي مباشر في هذا الشان.

وبين أهمية البرنامج الذي ينفذه الصندوق في تحريك السوق المحلي، وخدمة المواطنين والتخفيف من عبء فاتورة الكهرباء الشهرية عن قطاع المنازل، من خلال تقديم منحة مساهمة من صندوق الطاقة وتسهيل عمليات التمويل للمواطنين بالشراكة مع الصندوق ضمن آليات شفافة وواضحة.

وبشأن آليات الاستفادة من البرنامج، أكد حمزة، أنه تم تصميم منصة الإستعلام عن الشمول المبدئي للبرنامج وهي منصة إلكترونية أنجزت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، بحيث يستطيع المواطن من التسجيل من خلالها واصدار الموافقة المبدئية اذا حقق الشروط والمعايير المطلوبة، ثم يختار المواطن الشركة المزودة للخدمة أوالمقاول المنفذ لتركيب نظام الخلايا الشمسية او نظام السخانات الشمسية، وتُعطى الأولوية للمزودين او المقاولين المحليين في المحافظات أو من ضمن الاقليم وان يكون المزود اوالمقاول مرخص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتركيب انظمة الخلايا الشمسية.

وفيما يخص تركيب السخانات الشمسية، أوضح حمزة، أنه يجب أن يكون المزود او المقاول ضمن قائمة الشركات المؤهلة لدى صندوق الطاقة لتركيب انظمة السخانات الشمسية حيث أن هذه القائمة يمكن الحصول عليها من خلال النوافذ التمويلية أو من خلال المنصة الالكترونية المذكورة.

وأشار الى انه يمكن للراغبين بالاستفادة من البرنامج معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المُعد خصيصا لهذا البرنامج والذي تم إستحداثه للتسهيل على المواطنين الراغبين بالإستفادة من البرنامج ، معرفة آلية التقديم والإستفادة من البرنامج وتفاصيل الدعم والمواصفات الفنية للأنظمة الذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية gov ، أو من خلال المنصة الالكترونية GOV ، أو من خلال صفحات التواصل الإجتماعي لصندوق الطاقة "JREEEF " أو من خلال البنوك المعتمدة لهذا البرنامج.

--(بترا)

م ف/ أ أ / س س

20/12/2023 12:17:26