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سينرجى فيلمز تقدم 10 آلاف دولار لفيلم كروكودوبلس بحفل منطلق الجونة..صور

12/20/2023 2:30:12 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت شركة سينرجي فيلمز" مبلغ وقدره 10 آلاف دولار أمريكي لصالح فيلم "كروكودوبلس" للمخرج عمر منجونة، وذلك فى حفل توزيع جوائز منطلق الجونة للعام الحالي، التي يبلغ مجموعها 365 ألف دولار أمريكي.



وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.



وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.





جوائز الجونة



جوائز مهرجان الجونة



سميح ساويرس



سميح منسى وعمرو منسى



صناع الجونة



صناع مهرجان الجونة



صناع وجوائز مهرجان الجونة



عمرو منسى



مريم ناعوم



الجوائز



السيناريست مريم ناعوم



جوائز الجونة (2)

















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