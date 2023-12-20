منصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختام

MENAFN - Youm7) أعلنت منصة الجونة عن قائمة جوائز منطلق الجونة للعام الحالي، التي يبلغ مجموعها 365 ألف دولار أمريكي، وذلك قبل يوم واحد من ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.حيث جاءت البداية بمنح شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، لأحسن مشروع في مرحلة التطوير لفيلم "سرقة النار" من إخراج عامر الشوملي، وهو فيلم فلسطيني كندي فرنسي، وحصل نفس الفيلم أيضا على 10 آلاف دولا أمريكي.فيلم "لم تكن وحيدة" للمخرج حسين الأسدي، حصل على شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي كجائزة مالية لمشروع في مراحل ما بعد الإنتاج، وحصل فيلم "تونس - جربة" من إخراج أمل جيلاتي على 10 آلاف دولار.فيلمفيلم "يمَى" للمخرجة هند بو جمعة حصل على على 10 آلاف دولار، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي، كجائزة مالية لمشروع في مرحلة التطوير، ولم يكتف الفيلم بهذا القدر من الجوائز، بل حصل على 10 آلاف دولار أيضاً."سينرجي فيلمز" قدمت 10 آلاف دولار أمريكي لصالح فيلم "كروكودوبلس" للمخرج عمر منجونة، وحصل الفيلم أيضا على 5 آلاف دولار أمريكي، كما حصل فيلم "حكاية ريشة وسمكة" للمخرج أحمد الهواري، على 10 آلاف دولار أمريكي.وقُدمت 10 آلاف دولار أمريكى لفيلم مصري من السفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي، لصالح فيلم "اختيارات آلبير الأربعة"، وهو من إخراج وإنتاج هالة جلال، كما حصل الفيلم على 10 آلاف دولار أخرى وهي قيمة خدمات معدات تصوير.الهيئة الملكية الأردنية منحت 5 آلاف دولار أمريكي لفيلم "ذي بيتش بويز" للمخرجة ديما الحر، كما حصل فيلم "آسا سمكة فى حوض" للمخرجة داليا نمليش على 5 آلاف دولار أمريكي، وحصل فيلم "بيت بيروت" للمخرج جورج بيتر بربري، على 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات معدات تصويروحصل مشروع فيلم وثائقي يمني، على 10 آلاف دولار أمريكي، قيمة خدمات ما بعد الإنتاج، وقدمت أيضا نفس القيمة المالية كقيمة خدمات ما بعد إنتاج، لصالح فيلم "تونس – جربة"، وحصل فيلم "بنت الريح" للمخرجة مفيدة فضيلة على 50 ألف دولار أمريكي قيمة توزيع الفيلم، ونفس الجائزة ذهبت لصالح فيلم "أشباح الحوت" للمخرج أحمد محمود،وتم منح فيلم "دخل الربيع يضحك" للمخرجة نهى عادل 30 ألف دولار أمريكي قيمة توزيع الفيلم، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار جائزة مالية أيضاً، وفاز فيلم "أرض البنات"، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير بجائزة قدرها 5 آلاف دولار أمريكي قدمتها وحصل فيلم "أشباح الحوت"، على 5 آلاف دولار قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم.تم تقديم مبلغ 5 آلاف دولار قيمة خدمات مونتاج، لصالح فيلم "سرقة النار" للمخرج عامر الشوملي، وحصل فيلم "معلق"، من إخراج ميريام الحاج على نفس القيمة المالية5 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات تصحيح ألوان، وفاز فيلم "حكاية ريشة وسمكة" للمخرج أحمد الهواري، بجائزة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات "DCP" كاملة.كما تم تقديم 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات "Full Promotion Package" كاملة لفيلم "الرجل الأخير" للمخرج محمد صلاح، ونفس المبلغ تم منحه لفيلم "اختيارات آلبير الأربعة"، قيمة خدمات ما بعد الإنتاج، وقدمت الشركة أيضا 10 آلاف دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج لفيلم "الرجل الأخير".فيما كانت آخر الجوائز، هي دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام من مركز السينما العربية، وحصل عليها فيلم "كروكودوبلس" للمخرج عمر منجونة".منصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختام





منصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختاممنصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز قبل يوم من الختام





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