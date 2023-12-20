أصالة تطرح أغنيتها الجديدة جنة الحب

MENAFN - Youm7) طرحت المطربة السورية أصالة نصري ، أغنيتها الجديدة "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، تزامنا مع احتفالات العام الميلادي الجديد، وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وتقول كلمات الأغنية:

قَالْ: الْفِرَاقْ وْ قِلْت: لا تَطْرِيْ الْمَوت









مَا وِدِّيْ أسْمَعْ غَيْر كِلْمَةْ (حَيَاتِيْ)





وَصْلِكْ حَيَاةْ وْقَطْعَةْ الْوَصِلْ تَابُوت









وْلَحْظَةْ فِرَاقِكْ نَفْس لَحْظَةْ مِمَاتِيْ





تَعَالْ نَبْنِيْ جَنَّةْ الْحِبّ بِسْكُوت









وَاسَكِّنِكْ مَا بَيْن ذَاتِيْ وْذَاتِيْ





طُوْل الْعِمِرْ خَلِّكْ مَعِيْ صُوْرَهْ وْصَوْت









لا تَطْرِيْ الْفَرْقَا وْتَفْرِحْ عِدَاتِيْ





هَمْسِكْ حِكَايَةْ سِحْر مِنْ وَحْي (هَارُوت)









صِبّ الْحَدِيْث بْمَسْمِعِيْ يَا غَنَاتِيْ





وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.