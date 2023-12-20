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محمود حافظ يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم رمضان المقبل

12/20/2023 2:30:11 PM
(MENAFN- Youm7) يشارك الفنان محمود حافظ في بطولة مسلسل "امبراطورية ميم " بطولة النجم خالد النبوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج أروما استديوز، حيث يقدم حافظ دورا مهماً في أحداث المسلسل الذى يدور في إطار اجتماعى لايت كوميدى.

ويعد محمود حافظ ثالث المتعاقدين على المسلسل، بعدما تعاقدت الشركة المنتجة مع كلا من حلا شيحة لتجسد البطولة النسائية في العمل، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة القديرة نشوى مصطفى، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن تعاقد عدد من الممثلين خلال الفترة المقبلة .

ولكن الذى لا يعرفه الكثيرون أن الرواية الأصلية باسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكما للبيت، دليل على حبهم له.

كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وينتظر محمود حافظ عرض فيلم "الاسكندرانى" بطولة النجم احمد العوضى، المقرر طرحه في السينمات 4 يناير المقبل، ويشارك في بطولته مكلا من الفنانون زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، عصام السقا، وعدد كبير من الفنانين، إخراج خالد يوسف.







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