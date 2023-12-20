إتيكيت تناول السمك والجمبري خارج وداخل المنزل.. لتجنب الإحراج

آداب وقواعد الأكل من الواجبات الضرورية، لذا نجد أن عددا كبيرا يبحثون عن إتيكيت تناول الطعام ولا سيما بعض الأطعمة التي عليها أقاويل كثيرة، لذا كي نهتم بطريقة تناول الطعام خارج المنزل، نستعرض مع هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية إتيكيت تناول السمك والجمبري داخل وخارج المنزل.

إتيكيت تناول السمك







قالت خبيرة الإتيكيت لـ" اليوم السابع":" يجب علينا أن نكون جالسين على الطاولة في وضع يبعد عن الاسترخاء بظهر مفرود بزاوية 90 درجة، فعند الاستناد على ظهر المقعد تبعد الطاولة وبالتالي يصعب تناول الطعام أيضًا، لابد من الاهتمام بوضع فوطة السفرة على أن توضع على منطقه الافخاذ لا على منطقه الركبة، وذلك لحماية ملابسنا من سقوط أي قطعة سمك أو جمبري أو حساء على الملابس وأيضا لسهولة استخدامها في مسح جوانب الفم".

وتابعت:" من أهم قواعد تناول السمك هو أن يؤكل بالشوكة والسكينة وتختلف الشوكة والسكينة قليلاً عن الشوكة والسكينة العادية فتكون أقصر قليلاً و وأسنانها مضمومة قليلاً، أيضًا تكون سمكة واحدة في الطبق المخصص لكٍ فلا يصح مشاركة الطبق أو السمكة مع أحد، ومن ثم البدء في أكل السمكة وذلك بقطع رأس السمكة ووضعها على الجانب الأيسر من الطبق، وبعد ذلك يتم فتح السمكة من المنتصف تشبه الكتاب وبعد ذلك إزالة عظام السلسلة ووضعها على يسار الطبق ويتم تقطيع اللحم قطع صغيرة وبعد ذلك البدء في الأكل".

وقالت :" هناك طريقه ثانية وهي محاولة إزالة القشور بالشوكة والسكينة ووضعها على يسارالطبق وإزالة الرأس ووضعها على يسار الطبق ومن ثم فتح منطقة ظهر السمكة فقط وتناولها واثناء تناول السمك يمكن أن ندخل عظاما صغيراً من السمكة في الفم بدون قصد فتتم إزالتها أاما بتغطية الفم وإزاله العظمة أو بتغطية الفم وإزالة العظمة بالشوكة ووضعها على يسارالطبق وفي نهاية الطعام سنجد أن الطبق شكله مرتب بحيث كل العظام وكل الأشياء التي لا تؤكل تكون على الجانب الأيسر من الطبق وباقي الطبق نظيف وبشكل مرتب".

وأضافت:" أما عند تناول الجمبري فيمكن أن يكون أسهل من تناول السمك، إذا كان الجمبري وحدات كاملة بالقشور فيمكننا بسهولة أن نقوم بقطع رأس الجمبري بالسكينة و من ثم تثبيت الشوكة في ظهر الجمبري الخارجي وخلي

اللحم

بالسكين من جهة البطن وستجدها قد خليت بسهولة،

مع العلم انه يمكن استخدام الملعقة في خلي لحم الجمبري من القشور، لا تستغرق هذه العملية أكثر من 3 ثواني مع كل قطعة، أيضا يعد اكل الجمبري البتر فلاي من أسهل قواعد إتيكيت تناول المأكولات البحرية فالقشور تكون كالأطباق والجمبري عليها ظاهر أيضًا، يتم البدء في الأكل بإزالة الرأس بالسكين ووضعها بجانب الطبق الأيسر، و من ثم

التقاط لحم الجمبري من على القشور المفتوحة كالطبق و نقلها بجوارها على نفس الطبق و نبدأ بتقطيعه بسهولة و من ثم أكله".





تناول الجمبريإتيكيت تناول الجمبري



