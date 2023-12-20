إتيكيت تناول السمك والجمبري خارج وداخل المنزل.. لتجنب الإحراج

(MENAFN
- Youm7)
آداب وقواعد الأكل من الواجبات الضرورية، لذا نجد أن عددا كبيرا يبحثون عن إتيكيت تناول الطعام ولا سيما بعض الأطعمة التي عليها أقاويل كثيرة، لذا كي نهتم بطريقة تناول الطعام خارج المنزل، نستعرض مع هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية إتيكيت تناول السمك والجمبري داخل وخارج المنزل.
إتيكيت تناول السمك
قالت خبيرة الإتيكيت لـ" اليوم السابع":" يجب علينا أن نكون جالسين على الطاولة في وضع يبعد عن الاسترخاء بظهر مفرود بزاوية 90 درجة، فعند الاستناد على ظهر المقعد تبعد الطاولة وبالتالي يصعب تناول الطعام أيضًا، لابد من الاهتمام بوضع فوطة السفرة على أن توضع على منطقه الافخاذ لا على منطقه الركبة، وذلك لحماية ملابسنا من سقوط أي قطعة سمك أو جمبري أو حساء على الملابس وأيضا لسهولة استخدامها في مسح جوانب الفم".
وتابعت:" من أهم قواعد تناول السمك هو أن يؤكل بالشوكة والسكينة وتختلف الشوكة والسكينة قليلاً عن الشوكة والسكينة العادية فتكون أقصر قليلاً و وأسنانها مضمومة قليلاً، أيضًا تكون سمكة واحدة في الطبق المخصص لكٍ فلا يصح مشاركة الطبق أو السمكة مع أحد، ومن ثم البدء في أكل السمكة وذلك بقطع رأس السمكة ووضعها على الجانب الأيسر من الطبق، وبعد ذلك يتم فتح السمكة من المنتصف تشبه الكتاب وبعد ذلك إزالة عظام السلسلة ووضعها على يسار الطبق ويتم تقطيع اللحم قطع صغيرة وبعد ذلك البدء في الأكل".
وقالت :" هناك طريقه ثانية وهي محاولة إزالة القشور بالشوكة والسكينة ووضعها على يسارالطبق وإزالة الرأس ووضعها على يسار الطبق ومن ثم فتح منطقة ظهر السمكة فقط وتناولها واثناء تناول السمك يمكن أن ندخل عظاما صغيراً من السمكة في الفم بدون قصد فتتم إزالتها أاما بتغطية الفم وإزاله العظمة أو بتغطية الفم وإزالة العظمة بالشوكة ووضعها على يسارالطبق وفي نهاية الطعام سنجد أن الطبق شكله مرتب بحيث كل العظام وكل الأشياء التي لا تؤكل تكون على الجانب الأيسر من الطبق وباقي الطبق نظيف وبشكل مرتب".
وأضافت:" أما عند تناول الجمبري فيمكن أن يكون أسهل من تناول السمك، إذا كان الجمبري وحدات كاملة بالقشور فيمكننا بسهولة أن نقوم بقطع رأس الجمبري بالسكينة و من ثم تثبيت الشوكة في ظهر الجمبري الخارجي وخلي
اللحم
بالسكين من جهة البطن وستجدها قد خليت بسهولة،
مع العلم انه يمكن استخدام الملعقة في خلي لحم الجمبري من القشور، لا تستغرق هذه العملية أكثر من 3 ثواني مع كل قطعة، أيضا يعد اكل الجمبري البتر فلاي من أسهل قواعد إتيكيت تناول المأكولات البحرية فالقشور تكون كالأطباق والجمبري عليها ظاهر أيضًا، يتم البدء في الأكل بإزالة الرأس بالسكين ووضعها بجانب الطبق الأيسر، و من ثم
التقاط لحم الجمبري من على القشور المفتوحة كالطبق و نقلها بجوارها على نفس الطبق و نبدأ بتقطيعه بسهولة و من ثم أكله".
تناول الجمبري
إتيكيت تناول الجمبري
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