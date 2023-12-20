تخلى عن الانتظار وأعلن حبك على طريقة مثلث العلاقات الناجحة.. اعرف إزاى

MENAFN - Youm7) مسلمات الحياة أن تأتي المراحل تباعا، تبدأ من الطفولة والمراحل الدراسية، إلى مرحلة الجامعة والعمل، ثم تأتي مرحلة الحب والبحث عن الطرف الآخر، لكن الحب يختلف عن المسلمات، الحب هو الخطوة الأولي والبداية لمستقبلك القادم.

ولكي تتأكد من حبك تجاه الشريك، عليك التأكد أولاً من خلال مثلث العلاقات الناجح هل حبك صادقا أم انبهار وإعجاب، وفقا لما أوضحته فاطمة عبد الستار استشاري العلاقات النفسية واللايف ستايل لـ" اليوم السابع"، يبدأ الحب خطوته الأولى من الانبهار والامتنان للطرف الآخر، إلى الالتزام وهي الخطوة الأساسية لبدأ العلاقة والوصول إلى حياة عاطفية مستقرة".

مثلث العلاقات الناجحة وبداية أضلاع المثلث: الأمان

هو أول ضلع من أضلاع المثلث أن تأتمن نفسك وأسرارك لشريكك، وأن تكون العلاقة العاطفية بين الشريكين فقط، دون إدخال أطراف أخرى وجعل أسرارك علنية للجميع.





الاحترام

الضلع الثاني من المثلث هو الإحترام، العلاقة قائمة على مبادئ الإحترام، بعيداً عن السخرية والنقد والإهانة للطرف الآخر، وبذلك يكون حبك ناجح قائم على الإحترام والتواصل بينك وبين شريك حياتك.





التفاهم

هو تقدير المشاعر، والدعم في الأوقات الصعبة، والمشاركة في الأوقات الجيدة.

وتابعت أن مثلث العلاقات الناجحة يولد عنه أكبر صفة وهي الثقة، ثم الاستعداد ليصبح الشريك مسئول عن هذه العلاقة وتطورها العاطفي، وبناء علاقة ناجحة ومستقرة.

الاعلان عن الحب للشريك الآخر





استعداد الطرفين

التوافق الفكري في القيم والثقافة، وتحديد

نقاط قوتهما والعمل على استمرارها، ونقاط الضعف والعمل على نهضتها، والتوافق في الفروق الثقافية والتأكد من أنها لا تسبب مشاكل اجتماعية، عند حضور أي مناسبة معا، ثم الاستعداد النفسي ومعرفة الحقوق والواجبات والتفضل، وتابعت أهم شيء لإنجاح هذه العلاقة والتأكد من الحب صادقا كتابة جميع الصفات التي يحتاج إليها من الطرف الآخر والإجابة على السؤال.

الالتزام في الحب