تخلى عن الانتظار وأعلن حبك على طريقة مثلث العلاقات الناجحة.. اعرف إزاى

(MENAFN
- Youm7) مسلمات الحياة أن تأتي المراحل تباعا، تبدأ من الطفولة والمراحل الدراسية، إلى مرحلة الجامعة والعمل، ثم تأتي مرحلة الحب والبحث عن الطرف الآخر، لكن الحب يختلف عن المسلمات، الحب هو الخطوة الأولي والبداية لمستقبلك القادم.
ولكي تتأكد من حبك تجاه الشريك، عليك التأكد أولاً من خلال مثلث العلاقات الناجح هل حبك صادقا أم انبهار وإعجاب، وفقا لما أوضحته فاطمة عبد الستار استشاري العلاقات النفسية واللايف ستايل لـ" اليوم السابع"، يبدأ الحب خطوته الأولى من الانبهار والامتنان للطرف الآخر، إلى الالتزام وهي الخطوة الأساسية لبدأ العلاقة والوصول إلى حياة عاطفية مستقرة".
مثلث العلاقات الناجحة وبداية أضلاع المثلث: الأمان
هو أول ضلع من أضلاع المثلث أن تأتمن نفسك وأسرارك لشريكك، وأن تكون العلاقة العاطفية بين الشريكين فقط، دون إدخال أطراف أخرى وجعل أسرارك علنية للجميع.
الاحترام
الضلع الثاني من المثلث هو الإحترام، العلاقة قائمة على مبادئ الإحترام، بعيداً عن السخرية والنقد والإهانة للطرف الآخر، وبذلك يكون حبك ناجح قائم على الإحترام والتواصل بينك وبين شريك حياتك.
التفاهم
هو تقدير المشاعر، والدعم في الأوقات الصعبة، والمشاركة في الأوقات الجيدة.
وتابعت أن مثلث العلاقات الناجحة يولد عنه أكبر صفة وهي الثقة، ثم الاستعداد ليصبح الشريك مسئول عن هذه العلاقة وتطورها العاطفي، وبناء علاقة ناجحة ومستقرة.
الاعلان عن الحب للشريك الآخر
استعداد الطرفين
التوافق الفكري في القيم والثقافة، وتحديد
نقاط قوتهما والعمل على استمرارها، ونقاط الضعف والعمل على نهضتها، والتوافق في الفروق الثقافية والتأكد من أنها لا تسبب مشاكل اجتماعية، عند حضور أي مناسبة معا، ثم الاستعداد النفسي ومعرفة الحقوق والواجبات والتفضل، وتابعت أهم شيء لإنجاح هذه العلاقة والتأكد من الحب صادقا كتابة جميع الصفات التي يحتاج إليها من الطرف الآخر والإجابة على السؤال.
الالتزام في الحب
MENAFN20122023000132011024ID1107635155
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.