إيده سبقته للجنة.. قصة الطفل الفلسطينى مالك الذى دمر الاحتلال ذراعه وحلمه

"بدى أرجع أمسك إيدى"، هذه الكلمات ظهرت مؤخرا في إحدى الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا لطفل اسمه إبراهيم لا يتعدى عمره الـ 10 سنوات، يبكى ويصرخ بعد فقدان ذراعه نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلى، وهى قصة ما بين آلاف القصص المؤلمة لأطفال فلسطين الذين يعيشون مأساة الحرب يوميا ويفقدون أحبابهم كل لحظة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضى.





مالك إبراهيم الكفارنة حكاية أخرى لطفل يبلغ من العمر 13 عاما

فقد ذراعه نتيجة القصف على غزة، كانت

لديه أحلام وأمنيات وكان يحب الغناء والتصوير ولكن العدوان الغاشم هدم كله شيء وكل ما يتمناه الأن هو "طرف صناعى " يعوضه عن يديه الذى سبقته إلى الجنة.

مالك بعد بتر الذراع

وقال الطفل مالك لـ "اليوم السابع":" "اليهود خدعونا و قالولنا اطلعوا من بيتكم في بيت حانون وروحنا لجباليا وقعدنا في مدرسة هناك لكنهم قصفونا وعدد كبير من عيلتى اتصاب وانتقلنا لمكان تانى وقصفونا بردو، آخر مرة اتقصفنا فيها وايدى راحت لما روحنا المول نجيب حاجات وقصفوا

المول التجارى، كنت فاكر نفسى استشهدت ولما جت عربية الإسعاف خدتنى وروحت المستشفى وفوقت ملقتش ايدى ".





وأضاف: " أنا ازاى هقدر أعيش من غير ذراعى واكمل حياتى بدون إيد تساعدنى على كل شيء، ودلوقتى مبقدرش أعمل أى شىء حتى لو كنت عاوز آكل أو أدخل الحمام أو أدرس أو العب مع أصحابي مابقدرش، ليه حصل فيا كدا انا ذنبى ايه عشان يقطعولى إيدى".

الطفل مالك





وتابع: " انا كنت حابب أطلع مغنى أو مصور، لكن حلمى دلوقتى إنى أطلع من غزة واسافر برا وأركب طرف صناعى لإيدى، الناس بتفضل تتفرج عليا وعلى شكلى وانا مبقتش قادر أستحمل، انا ذنبى ايه،

انا لسه في أول عمرى ملحقتش أفرح ولا أهلى لحقوا يفرحوا بيا".

الطفل





ومن جانبه قالت ليلى الكفارنة والدة الطفل مالك لـ" اليوم السابع":" أنا متزوجة وعندى 4 أبناء محمد ،عمرو، مالك ودارين وزوجى عمره 83 سنة يعنى راجل كبير في السن وكلنا اتصابنا ولكن الحمد لله إصابات خفيفة، ولكن ابنى مالك اللى إصابته كبيرة والدكتور عمله بتر في الذراع كله، ابنى كل يوم بيبكى ويقولى يا أمى عاوز إيدى مش عارف اتحرك ولا أعمل أي حاجة زى زمان ".





وتابعت:"كلنا مشردين من بيوتنا ومفيش حد بيعرف التانى فين، وأغلب الأقارب استشهدو وكل واحد فى بلد بعيد عن التانى ومفيش تواصل لأنه مفيش اتصالات ولا نت ، حياتنا اتدمرت وانا نفسى انقذ ابنى واعوضه عن ايده اللى راحت بطرف صناعى واطلعه برا فلسطين عشان يتعالج".





والد الطفل مالك







