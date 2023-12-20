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هدايا لا يفضل تقديمها للزوجة فى ليلة رأس السنة الجديدة

12/20/2023 2:30:07 PM
(MENAFN- Youm7) يحرص الرجل على إهداء زوجته في كل مناسبة هدية مميزة ليعبر بها عن حبه وتقديره لها، ولكن قد يخطئ بعض الرجال في اختيار الهدية المناسبة، وبمناسبة اقتراب رأس السنة، نستعرض في هذا التقرير هدايا يفضل تجنب تقديمها للزوجة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

هدايا لا يفضل تقديمها للزوجة أدوات النظافة

يفضل تجنب إهداء الزوجة أدوات التنظيف المنزلية، حيث من الممكن أن تعتبر الهدية بمثابة عمل روتيني، وبالتالي تفسد فرحتها بالهدية.


تقديم هدية للزوجة


ميزان لقياس الوزن

ويحذر أيضاً تقديم ميزان لقياس الوزن، هدية للزوجة، حيث يخبرها ذلك بأنها زادت في الوزن أو فقدته، مما يتسبب في شعورها بالإحراج .


زوج يقدم هدية لزوجته


منتجات العناية بالبشرة

ويفضل أيضاً استبعاد منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة، من هدايا الزوجة، حيث يخبرها بأنها بحاجة إلى أن تهتم ببشرتها وتكافح علامات الشيخوخة بوجهها.


شراء الهدايا المناسبة

ويفضل شراء الهدايا التي تفضلها الزوجة، حتى تشعر بالسعادة وبتقدير زوجها لها وباهتمامه بها حتى إنه يعلم جيداً ما ترغب في إقتنائه، مما يساعد على تقوية العلاقة بين الزوجين مع مرور الوقت.







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