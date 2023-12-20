5 أنشطة تقلل التوتر عند الأطفال.. منها التلوين والتمارين الرياضية

MENAFN - Youm7) بسبب الأحداث التي يمر بها العالم من حرب إسرائيل علي الغزة وانتشار صور وفيديوهات للشهداء وحطام منازلهم، يظهر التأثير النفسي علينا، ويمكن أن ينتقل إلى أطفالنا، ولحمايتهم من تأثير المشاعر السلبية عليهم، وظهور التوتر والقلق، يمكن معالجة هذه المشاعر من خلال ممارسة أنشطة حسية مهدئة أو ممارسة الأنشطة الخارجية معهم وفقا لما نشر على موقع simply وهي أنشطة تقلل مشاعر الخوف والقلق:





الأنشطة الحسية

اللعب الحسي هو استعمال أحد الحواس أو جميعها والاستفادة منها لتقليل المشاعر السلبية عند الأطفال ومنها استخدام الصلصال أو كرات التوتر أو ألعاب البازل وهي بذلك تغير تفكير الأطفال، وتساعدهم على تطوير أدائهم لنجاح هذه الأنشطة.

اللعب بالصلصال





الأنشطة الخارجية

وهي الخروج إلى التنزه، ومشاهدة الطبيعة، ومشاركة الوالدين لأطفالهم في مسابقات الجري واللعب، أو نفخ الفقاعات، النظر إلى ألوان السماء، والجلوس على مساحة خضراء، جميعها طرق تقلل التوتر والخوف عند الأطفال.

الأنشطة المنزلية

من الأنشطة المنزلية التلوين، أو الرسم، تمنح الأطفال التعبير عما يشعرون به ومشاركة الوالدين لهم في مشاعرهم وتغيرها للأفضل.

التلوين والرسم





أنشطة الاسترخاء

الأطفال تتعامل في أوقات التوتر بطرق مماثلة كالبالغين، ويكمن معالجة هذا التوتر من خلال أنشطة الاسترخاء من استخدام أسلوب العد أن يعد الطفل من بداية الأرقام إلى الرقم الذي يحدده أحد الوالدين، يساهم ذلك في تخفيف التوتر، أو جلوسهم على مقاعد هزازة، واستخدام معطرات تهدئ من مشاعرهم، أو التنفس بعمق.





التمارين الرياضية

ممارسة الأطفال للتمارين الرياضية من صغارهم يساهم في تطور عقولهم وأجسادهم بشكل مثالي، ويساهم أيضا في تهدئة الأطفال من مشاعر التوتر أو القلق، ومن أفضل التمارين اليوجا أو القفز بالحبل، وتمارين التمدد أو المشي.







ممارسة التمارين الرياضية