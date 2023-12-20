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ايكون التابعة لطلعت مصطفى توقع الإتفاقيات النهائية للاستحواذ على 39٪ مع حقوق الإدارة فى 7 فنادق

12/20/2023 2:30:02 PM
(MENAFN- Youm7) اعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن ذراعها الفندقى ("آيكون")، قد قامت بتوقيع الإتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39٪ مع حقوق إدارة كاملة ، وتصل
الحصة إلى 51% خلال فترة زمنية محددة في شركة ليجاسي للفنادق ("ليجاسي للفنادق")
طبقاً للبرنامج الزمنى للعقد المبرم، وشركة ليجاسى للفنادق هى شركة جديدة تمتلك محفظة فريدة وكبيره
تضم 7 فنادق في مصر - سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان, منتجع موفنبيك أسوان, سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتي كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ("إيجوث).وشركة ليجاسي، وهي شركة مشتركة بين صندوق مصر الفرعي للسياحة والإستثمار العقاري وتطوير الأثار وشركة إيجوث.



تم توقيع اتفاقية الإكتتاب النهائية - فى حضور الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة / هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية/ رئيس مجلس ادارة الصندوق السيادي المصري للإستثمار والتنمية - وأيضا حضور وزير قطاع الأعمال العام- مهندس/ محمود عصمت - بين المجموعة ممثلة فى رئيسها التنفيذي والعضو المنتدب – الاستاذ / هشام طلعت مصطفى، وكل من شركة إيجوث ممثلة بالعضو المنتدب التنفيذي والصندوق السيادى ممثل برئيسه التنفيذي السيد / أيمن سليمان .



وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع استراتيجية النمو التي تنتهجها المجموعة لترسيخ مكانتها كلاعب رائد في قطاع الفنادق الراقية في مصر. تهدف ICON إلى تطوير وتحديث محفظة الفنادق الفريدة مع الحفاظ على طابعها التاريخي لجعلها تتماشى مع مشاريع الفنادق الراقية الحالية وخلق قيمة للمساهمين. حيث سيصل عدد فنادق أيكون إلى 15 فندقاً ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصل إلى حوالي 5 الاف غرفة، بما في ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء.



ومن الجدير بالأهمية فإن عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط، علاوةً على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية و / أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.



هذا وسوف تصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار أمريكي عند وصول نسبة الملكية إلى 51% في شركة ليجاسى للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخليه لشركة
"أيكون" ، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة ، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.



وبدخول الشريك الإستراتيجى كمساهم في أيكون، فإن الصفقة ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشركات المصرية العاملة في الصناعات الجذابة. وتتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.



ومن المتوقع مبدئيا أن يزيد الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة
إيرادات الفنادق المجمعة لمجموعة أيكون بالدولار الأمريكي في عام 2024
لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية وذلك بالإضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة. بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس مال شركة إيكون ، فإن الشركة
تعتزم استخدام جزء من تلك الزيادة في سداد الديون المستحقة عليها بالدولار الأمريكي.

وتهدف المجموعة من الاستثمار فى تلك الفنادق الفريدة الى القيام بتطوير وتحديث تلك الفنادق لرفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى ، وتمكينها من جذب نوعية أرقى من السياحة إلى مصر ، والاستفادة من أهميتها التاريخية الفريدة. ستؤدي أعمال التطوير والتحديث إلى زيادة إيراداتها نتيجة
زيادة أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التي حققتها هذه الفنادق.



وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي وقد تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد لهذه الصفقة.










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