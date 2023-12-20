أخبار الاقتصاد اليوم.. تطوات جديدة فى سوق الذهب

MENAFN - Youm7) ننشر أهم أخبار الاقتصاد اليوم 20 ديسمبر 2023 والتي من بينها أداء البورصة المصرية وكذلك تطورات سوق الذهب الذي سجل تغيرات عدة على مدار اليوم، كذلك الأخبار الخاصة بالمجموعة الاقتصادية.

هبوط 11 قطاعًا بالبورصة

تباين أداء مؤشرات قطاعات

البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.2%، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، ونزل قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%.







سعر الذهب فى مصرشهدسعر الذهب في مصرتراجعا بـ 30 جنيها بعد ارتفاع متتالي ليخسر الذهب قمته التاريخية، وبلغعيار 21 في مصراليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 وقت نشر التقرير 2970جنيها الآن في الأسواق.أسعار الذهب الآن لجميع الأعيرة:

عيار 24 يسجل 3394 جنيها.

عيار 21 يسجل 2970 جنيها.عيار 18 يسجل 2546 جنيها.عيار 14 يسجل 1947 جنيها.الجنيه الذهب 23760 جنيها.سعر الذهب عالمياً

أسعار الذهب العالمي تستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وسط ترقب لبيانات التضخم التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما فشلت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي في الحد من رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام القادم.







الرقابة الماليةقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة البورصة انتهت من وضع القواعد الخاصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار إنشاء سوق للكربون، والذي سيسمح للشركات التي لها دور في خفض الانبعاثات الكربونية بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية حتى وإن لم تكن مقيدة بالبورصة، وتستطيع إعادة بيع تلك الشهادات في البورصة ما يساهم توفير تمويل إضافي.وأضاف "عزام"، خلال كلمته بأحد المؤتمرات، أن هذا السوق سيدعم المشروعات المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة وإعادة التدوير وبجانب المساهمة خفض للتلوث، فستمنح الشركات مصادر دخل إضافية من خلال الشهادات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق دائم بين الهيئة والبورصة، وجاري العمل على طرح مؤشر للتأمين ضد مخاطر التقلبات السعرية.ولفت "عزام"، إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارات منظمة للتحقق من التزام الشركات داخل السوق بالمعايير البيئة، كما أنها سمحت للشركات الأجنبية بعمل تحقق وكذلك الشركات المحلية من خلال مجلس الاعتماد الوطني من أجل خفض تكلفة عمليات التحقق، وهي خطوة هامة من الهيئة لتشجيع الشركات على الانضمام لسوق الكربون.ونوه نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه على المدى الطويل ستمنع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشركات غير الملتزمة بالمعايير البيئة من التصدير إلى أسواقهم، لافتا إلى أن الشركات الذي يتخطى نسبة التلوث لديها الحد المسموح ستضطر إلى شراء شهادات كربونية حتى تستطيع التصدير إلى أوروبا.ذكر أن هناك اهتماما لدى الهيئة بالتنمية المستدامة، وأصدرت العديد من القرارات منها القرار 107 و108 لسنه 2022، والتي تلزم الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانت تأمين أو سوق مال وكذلك شركات متناهية الصغر والتأجير التمويلي، إصدار التقارير البيئية والمناخية بجانب تقاريرهم المالية السنوية



