أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-12-2023

MENAFN - Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023.إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، ومصر الوطنية للصلب - عتاقة، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى. البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه عند مستوى 1.687 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.9 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.92%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 21.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.08%.ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.1 مليون جنيه، 141.4 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 97.4 مليون جنيه، 105.3 مليون جنيه، على التوالي.تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 24837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 30012 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10575 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5410 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7835 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 46 شركة.وضمت الأسهم المرتفعة:- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 17.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 8.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.83%.- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 24.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.56%.- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 2.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.17%.- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 153.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.وضمت الأسهم المتراجعة:- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.711 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 144 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.65%.- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 4.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 1.679 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.