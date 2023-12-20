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أحمد يعقوب: التخطيط الاستثمارى فى سيناء يراعى خصوصية المناطق الجغرافية

12/20/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الكاتب الصحفى أحمد يعقو رئيس قسم الاقتصاد بجريدة اليوم السابع، أن رؤية القيادة السياسية والرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم تعتمد على الاهتمام بالتنمية في كل ربوع مصر، خاصة في سيناء، لأنها بوابة مصر الشرقية والعمق الاستراتيجي لمصر، مع الاهتمام بملف الصعيد.



وأضاف الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الأساس في التنمية البحث عن خصوصية المناطق التي يتم تنميتها، حيث إن سيناء تمتلك 650 كيلو شواطئ على خليج العقبة وخليج السويس، وهناك ميزانية وصلت إلى 700 مليار جنيه لتنمية سيناء.



وأشار إلى أن التخطيط الاستثمارى في سيناء يراعى خصوصية المناطق الجغرافية، كما أن الاستثمار السياحى من عناصر التخطيط في سيناء، موضحًا أن هناك تنمية صناعية وزراعية في سيناء وتحسين النية التحتية المقدمة لكل المواطنين، بجانب 5 آلاف كيلو طرق جديدة يتم تنفيذها لأول مرة أو يتم رفع كفاءتها.














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