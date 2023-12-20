Wednesday, 20 December 2023 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق الذهب يغلق على مستوى 2995 جنيها للجرام من عيار 21

12/20/2023 2:30:00 PM
(MENAFN- Youm7) أغلق سوق الذهب تداولاته اليوم الأربعاء على تسجيل مستويات 2995 جنيها للجرام من عيار الذهب 21 في المقابل شهد السوق تذبذبا كبيرا منذ افتتاح التداولات على الذهب، وصلت بالأسعار لمستويات تاريخية عند 3 آلاف دولار.

سوق الذهب شهد تراجعات بحوالي 30 جنيها في الجرام عصر اليوم من 3000 إلى 2970 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر، لكن لم تتوقف حركة الذهب عند هذا الحد وارتفعت الأسعار مرة أخرى ليغلق السوق عند 2995 جنيها للجرام بدون مصنعية.





أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء 20 ديسمبر 2023

عيار 24 يسجل 3423 جنيها.

عيار 21 يسجل 2995 جنيها.
عيار 18 يسجل 2567 جنيها.
عيار 14 يسجل 1997جنيها.
الجنيه الذهب 23960جنيها.
توقعات أسعار الذهب العالمية:



يتحرك الذهب العالمي في نطاق ضعيف خلال جلسة اليوم وذلك بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين، حيث يتأثر الذهب بشكل إيجابي بتراجع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، ولكنه يفقد الزخم الإيجابي الكافي لاختراق مستويات المقاومة بسبب ضعف أحجام التداول.

استعاد الذهب المحلي الزخم الإيجابي الذي يدفعه إلى الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، حيث وجد الدعم من ضبابية الأوضاع الحالية في الاقتصاد المصري بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية.




ارتفع سعرالأونصة العالمية ليتداول اليوم حول المستوى 2040 دولار للأونصة حيث يفشل السعر حتى الآن في اختراق منطقة المقاومة 2040 – 2050 دولار للأونصة بسبب ضعف الزخم الصاعد.
لكن سعر الأونصة العالمية أظهر قدرته على التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وتظل تحركاته نحو الأعلى حتى لو بشكل طفيف، الأمر الذي يدل على قوة الاتجاه الصاعد، وأن الذهب يحاول تكوين قاعدة سعرية بين 2000 – 2050 دولار للأونصة تساعده على تسجيل مستويات قياسية جديدة.








MENAFN20122023000132011024ID1107635147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث