سوق الذهب يغلق على مستوى 2995 جنيها للجرام من عيار 21

(MENAFN
- Youm7) أغلق سوق الذهب تداولاته اليوم الأربعاء على تسجيل مستويات 2995 جنيها للجرام من عيار الذهب 21 في المقابل شهد السوق تذبذبا كبيرا منذ افتتاح التداولات على الذهب، وصلت بالأسعار لمستويات تاريخية عند 3 آلاف دولار.
سوق الذهب شهد تراجعات بحوالي 30 جنيها في الجرام عصر اليوم من 3000 إلى 2970 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر، لكن لم تتوقف حركة الذهب عند هذا الحد وارتفعت الأسعار مرة أخرى ليغلق السوق عند 2995 جنيها للجرام بدون مصنعية.
أسعار الذهب بختام تعاملات الأربعاء 20 ديسمبر 2023
عيار 24 يسجل 3423 جنيها. عيار 21 يسجل 2995 جنيها. عيار 18 يسجل 2567 جنيها. عيار 14 يسجل 1997جنيها. الجنيه الذهب 23960جنيها. توقعات أسعار الذهب العالمية:
يتحرك الذهب العالمي في نطاق ضعيف خلال جلسة اليوم وذلك بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين، حيث يتأثر الذهب بشكل إيجابي بتراجع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، ولكنه يفقد الزخم الإيجابي الكافي لاختراق مستويات المقاومة بسبب ضعف أحجام التداول. استعاد الذهب المحلي الزخم الإيجابي الذي يدفعه إلى الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، حيث وجد الدعم من ضبابية الأوضاع الحالية في الاقتصاد المصري بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية.
ارتفع سعرالأونصة العالمية ليتداول اليوم حول المستوى 2040 دولار للأونصة حيث يفشل السعر حتى الآن في اختراق منطقة المقاومة 2040 – 2050 دولار للأونصة بسبب ضعف الزخم الصاعد. لكن سعر الأونصة العالمية أظهر قدرته على التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة وتظل تحركاته نحو الأعلى حتى لو بشكل طفيف، الأمر الذي يدل على قوة الاتجاه الصاعد، وأن الذهب يحاول تكوين قاعدة سعرية بين 2000 – 2050 دولار للأونصة تساعده على تسجيل مستويات قياسية جديدة.
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