سوق الذهب يغلق على مستوى 2995 جنيها للجرام من عيار 21

سوق الذهب شهد تراجعات بحوالي 30 جنيها في الجرام عصر اليوم من 3000 إلى 2970 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في مصر، لكن لم تتوقف حركة الذهب عند هذا الحد وارتفعت الأسعار مرة أخرى ليغلق السوق عند 2995 جنيها للجرام بدون مصنعية.











عيار 24 يسجل 3423 جنيها.







يتحرك الذهب العالمي في نطاق ضعيف خلال جلسة اليوم وذلك بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين، حيث يتأثر الذهب بشكل إيجابي بتراجع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، ولكنه يفقد الزخم الإيجابي الكافي لاختراق مستويات المقاومة بسبب ضعف أحجام التداول.



