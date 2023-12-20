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شاهد صورة نادرة تجمع نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس.. ما المناسبة؟

12/20/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Youm7) شهد عام 1957 مناسبة جمعت بين أديبين كبيرين فقد تسلم إحسان عبد القدوس جائزة أحسن فيلم عن قصة "أين عمري؟" من أديب نوبل نجيب محفوظ. وكانت وزارة الإرشاد قد أعلنت في الحفل الذي أقامته مصلحة الفنون بقصر الجوهرة في القلعة عن منح الفيلم جائزة قدرها أربعة آلاف جنيه بترشيح من مدير مصلحة الفنون يحيى حقي، لما يعالجه الفيلم من قضايا اجتماعية مهمة على رأسها مشكلة الزواج المبكر، وزواج كبار السن من فتيات صغيرات ومشكلة العنف ضد المرأة والتمييز ضد المرأة وغيرها.

كانت العلاقة بين نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس جميلة وقوية، وهذا ما يعكسه
كتاب "ليالى نجيب محفوظ فى شبرد" الذى يقول "أنشئ نادى القصة عام 1953 على أكتاف عدد من كبار أدباء مصر أبرزهم طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وسهير القلماوى وعبد الحميد جودة السحار وإحسان عبد القدوس ويحيى حقى"
بما يدل على التلاقى الذى كان يجمع بين الكاتبين.
لكن ما يكشف عن قوة العلاقة الشخصية قول "محفوظ" فى كتاب (صفحات من مذكرات نجيب محفوظ)
عندما يتحدث عن كيفية نشر روايته "أولاد حارتنا" مسلسلة فى صحيفة الأهرام فيقول "لمناسبة حصولى على جائزة وتكريما لى أقام إحسان عبد القدوس حفلا فى منزله القديم الكائن بشارع قصر العينى، ودعا إليه عددا كبيرا من الأدباء والصحفيين على رأسهم كامل الشناوى، وتربطنى بإحسان عبد القدوس علاقة شبه عائلية، منذ أن كان جارا لنا فى شارع رضوان بالعباسية، وقد ولد إحسان فى هذا الشارع، ونشأت بيننا علاقة حميمه بعد أن انتقلنا من الجمالية لنسكن نفس الشارع، وقبل أن أتعرف عليه ربطت الصداقة بينى وبين ابن عم له.
كذلك يمكن أن نتأكد من هذا الأمر بالمشاهدة فيديو يحتفى فيه إحسان عبد القدوس بفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للآداب التى حصل عليها فى عام 1988 قائلا "إنه يحيى نجيب محفوظ على هذه الجائزة العالمية ويحيى "حى العباسية" الذى جاء منه نجيب محفوظ وجاء منه إحسان عبد القدوس.

نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس








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