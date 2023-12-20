فنانة تشكيلية مصرية تدخل موسوعة جينيس.. رشا مرجان تسرد التفاصيل

MENAFN - Youm7) دخلت الفنانة التشكيلية رشا مرجان، موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أكبر لوحة مصممة من النسيج رسمت على الماء، تبلغ مساحتها 128.36 مترًا مربعًا.

وقالت رشا مرجان، بعد حصولى على درجة الدكتوراة، بدأت في التجهيز لفكرة رسم لوحات فنية على الماء، وفقا لاسلافنا القدماء حيث إن هذا الفن موجود من زمن طويل وفى أعمال تتحدث عنه في متحف الاسلامى وفى مكتبة الكتب النادرة بمكتبة الإسكندرية، ومكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية ومكتبة المركز الثقافي الفرنسي بمصر.



وأوضحت رشا مرجان، في تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنها عملت على دراسة الألوان بشكل أعمق حتى لاتذوب فى المياه، مضيفة أنها

قامت بزيارة عدد من دول العالم منذ عام 2012 للاستعانة بالألوان والتعرف على فن رسم على المياة بشكل أكبر، إضافة إلى أن العمل كان بمثابة التحدى من حيث الاعتماد على شدة الألوان، وقابليتها للغسيل والتراب.

وأضافت رشا مرجان، إنها كانت حريصة على الاشتراك في المسابقات الدولية وتسجيل براءة اختراع لتركيبة الألوان التي قمت برسمها على القماش، وبالفعل توصلت مع موسوعة جينيس في يوليو 2022، عن طريق المراسلات عبر الايميل.





وأفادت رشا مرجان، أن موسوعة جينيس كانت لها مواصفات كثيرة، لتسجيل بداخلها، وكان من أهمها أن اسجل رقم أكبر للوحة لأن الموسوعة تضم عمل لوحة كبيرة لفنان تشكيلى من تركيا وكان من المفترض أن لوحتى تكون أكبر من لوحاته.

وتابعت رشا مرجان، أنها قامت بتنفيذ العمل، في مركز المعارض بمنطقة التجمع الخامس، وكان بداية العمل الفني أقوم بتنفيذه بمفردى ثم بعد ذلك تم الاستعانه ببعض الأشخاص لتنفيذ العمل، مضيفة أنها قامت بالرسم على القطن المصرى.

وأكدت رشا مرجان، أن لوحاتها موجودة بمصر، ومن المقرر أن تظل محتفظها برونقها وألوانها مدة زمنية طويلة.