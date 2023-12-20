فنانة تشكيلية مصرية تدخل موسوعة جينيس.. رشا مرجان تسرد التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) دخلت الفنانة التشكيلية رشا مرجان، موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أكبر لوحة مصممة من النسيج رسمت على الماء، تبلغ مساحتها 128.36 مترًا مربعًا.
وقالت رشا مرجان، بعد حصولى على درجة الدكتوراة، بدأت في التجهيز لفكرة رسم لوحات فنية على الماء، وفقا لاسلافنا القدماء حيث إن هذا الفن موجود من زمن طويل وفى أعمال تتحدث عنه في متحف الاسلامى وفى مكتبة الكتب النادرة بمكتبة الإسكندرية، ومكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية ومكتبة المركز الثقافي الفرنسي بمصر.
وأوضحت رشا مرجان، في تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنها عملت على دراسة الألوان بشكل أعمق حتى لاتذوب فى المياه، مضيفة أنها
قامت بزيارة عدد من دول العالم منذ عام 2012 للاستعانة بالألوان والتعرف على فن رسم على المياة بشكل أكبر، إضافة إلى أن العمل كان بمثابة التحدى من حيث الاعتماد على شدة الألوان، وقابليتها للغسيل والتراب.
وأضافت رشا مرجان، إنها كانت حريصة على الاشتراك في المسابقات الدولية وتسجيل براءة اختراع لتركيبة الألوان التي قمت برسمها على القماش، وبالفعل توصلت مع موسوعة جينيس في يوليو 2022، عن طريق المراسلات عبر الايميل.
وأفادت رشا مرجان، أن موسوعة جينيس كانت لها مواصفات كثيرة، لتسجيل بداخلها، وكان من أهمها أن اسجل رقم أكبر للوحة لأن الموسوعة تضم عمل لوحة كبيرة لفنان تشكيلى من تركيا وكان من المفترض أن لوحتى تكون أكبر من لوحاته.
وتابعت رشا مرجان، أنها قامت بتنفيذ العمل، في مركز المعارض بمنطقة التجمع الخامس، وكان بداية العمل الفني أقوم بتنفيذه بمفردى ثم بعد ذلك تم الاستعانه ببعض الأشخاص لتنفيذ العمل، مضيفة أنها قامت بالرسم على القطن المصرى.
وأكدت رشا مرجان، أن لوحاتها موجودة بمصر، ومن المقرر أن تظل محتفظها برونقها وألوانها مدة زمنية طويلة.
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